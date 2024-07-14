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Ольмо - о финале Евро-2024: Надеюсь, проклятие Кейна сработает, а я оформлю хет-трик

Испанец хочет выиграть как сам турнир, так и бомбардирскую гонку.
Сегодня, 20:03
Дани Ольмо / Getty Images
Дани Ольмо / Getty Images

Звезда сборной Испании Дани Ольмо ходу прошлого сезона уже успел испортить Харри Кейну его дебютный сезон в Баварии.

В августе 2023 года РБ Лейпциг испанца разгромил "ротен" со счетом 3:0 в рамках Суперкубка Германии, став на пути англичанина к заветному первому трофею в его карьере.

Теперь же Ольмо надеется, что проклятие Кейна сработает еще раз, только в этот раз в финале чемпионата Европы-2024.

"Конечно, было бы мечтой сделать хет-трик в финале – и, конечно же, выиграть его", - цитирует хавбека Goal.

"Англия - это команда, которая никогда не сдается, это точно. Мы должны быть сосредоточены на протяжении всей игры, и не имеет значения, проигрываем мы или ведем в счете".

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На данный момент Ольмо и Кейн делят лидерство в бомбардирской гонке Евро-2024 - игроки забили по три гола. Помимо этого дуэта столько же результативных ударов на счету Коди Гакпо (Нидерланды), Жоржа Микаутадзе (Грузия), Джамала Мусиалы (Германия) и Ивана Шранца (Словакия).

Если ситуация в бомбардирской гонке останется прежней, то все шестеро получат Золотую Бутсу, как было объявлено ранее.

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