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Кейн - о финале: Когда заходишь так далеко, Золотая бутса отходит на второй план

Трофей гораздо важнее индивидуальных достижений.
Сегодня, 09:57
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Лидер сборной Англии Харри Кейн заявил, что команда полностью готова к финалу.

Напомним, сегодня состоится финал Евро-2024, в котором сойдутся Англия и Испания.

Кейн заявил, что победа в турнире для него, как и для всей остальной команды, гораздо важнее индивидуальных достижений.

"В нашей команде все движутся в одном направлении. Все стараются достичь одной цели. Все сражаются друг за друга. Никого нельзя упрекнуть в эгоизме. Главное – результат. И совершенно неважно, кто его принесет.

Когда заходишь так далеко на крупном турнире, Золотая бутса уходит на второй план. Ты думаешь только о трофее. Все остальное не важно. Конечно, как нападающему мне хотелось бы забить в финале, но я не расстроюсь, если забьет кто-то другой. Главное, чтобы мы победили.

Все хотят достичь одной цели. Не важно, кто сколько сыграет – одну минуту или весь матч. Если победим, будем радоваться одному общему успеху, а это самое главное", – сказал капитан сборной Англии.

Напомним, что с прогнозом на финальный матч вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Харри Кейн

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