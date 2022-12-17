Бельгия, Германия и ФИФА: Главные разочарования ЧМ-2022

Чемпионат мира 2022 года подходит к своему концу. Осталось провести только два матча - поединок за третье место и собственно финал, в котором мі узнаем следующего чемпиона.

Но уже выделить тех, кто на этом мундиале не удивил, а показал себя с худшей стороны. Редакторы ISPORT поделились своим мнением о главных разочарованиях турнира.

Бразилия

Алексей Погорелов

В провале сборной Бразилии (а вылет в 1/4 финала для нее это ничто иное, как провал) запросто выделяются несколько причин, так что обо все по порядку.

У Тите не было запасного плана. Бразильцы не знали, что делать с массированной обороной Хорватии. А когда дело все-таки доходило до удара, на помощь приходила следующая причина. Вообще это явно какая-то глобальная проблема многих команд этого мундиаля, Марокко не даст соврать.

Тотальное невезение. Хочешь не хочешь, а без удачи на больших турнирах никак. Поймавший кураж Доминик Ливакович именно в тот день выдал игру всей своей жизни, организовав 10 сейвов.

Вот бывают такие матчи, когда ты бьешь по воротам соперника множество раз, но мяч все не летит. Это был именно такой случай. Но ведь даже такой Ливакович не уберег ворота от гола, а значит забивать можно было и больше. Вот только кроме Неймара никто не сумел этого сделать.

Фактор пенальти. Не зря их называют лотереей. После неудачи на Евро-2020 испанцы тренировали 11-метровые, пробив их 1000 раз, в чем признался Луис Энрике. В итоге Испания проиграла Марокко в серии пенальти. Так что закладываться на победу в таком формате не стоит (только если ты не играешь за сборную Хорватии).

Бельгия

Василий Медвидь

Безусловно, как сказал Кевин де Брюйне бельгийцы уже "слишком старые" чтобы претендовать на золото чемпионата мира, а две команды, которые обошли Бельгию в группе, сейчас борются за выход в финал/дошли до полуфинала/сыграют в финале, но если сравнивать с той же Германией, например, то у "красных дьяволов" качество игры также было не самым лучшим, а по ходу турнира еще и выглянули наружу проблемы в коллективе.

Если сравнивать с той же Испанией, то новое поколение бельгийских игроков гораздо слабее того, которое заканчивает свои выступления в национальной команде. К тому же эти игроки не получили должного опыта на этом турнире. Также неизвестна и персона нового главного тренера сборной, потому и перспективы у Бельгии довольно туманны.

Учитывая все сказанное выше, со 100% уверенностью можно констатировать тот факт, что для уже экс-подопечных Роберто Мартинеса мундиаль прошел со знаком минус.

Германия

Андрей Безуглый

Уже второй ЧМ подряд сборная Германия становится одним из главных неудачников мундиаля, дважды подряд не выйдя даже из группы. И это учитывая, что немцы всегда котируются как одни из главных фаворитов турнира. Что в команде Лева не было баланса, что его не смог найти Флик.

Современная сборная Германии имеет ряд талантливых молодых игроков и сильных опытных ветеранов, тренера, который знает, как побеждать в больших турнирах, но не имеет единого командного видения. Относительно многих других сборных немцы показывали приятный футбол, но не смогли добиться результата, не хватило характера и решительности.

Ханси Флик обязан сделать из Германии сильную и опасную команду, для этого у него есть все ресурсы. А чемпионат мира в Катаре пусть станет для команды напоминанием, что уже давно пришло время выбросить конспекты Лева, и сделать что-то новое.

Антонио Матеу Лаос

Василий Войтюк

Моим первым финалом ЧМ в жизни стало противостояние Бразилии и Германии в 2002 году, и запомнились тогда не только голы Роналдо или эмоции Оливера Кана, но и главный арбитр встречи – Пьерлуиджи Коллина.

Итальянец был настоящей ЗВЕЗДОЙ на футбольном поле. И именно звезд мы ожидаем видеть в финальных матчах такого турнира как чемпионат мира.

Просматривая список арбитров, работающих на ЧМ-2022, в глаза сразу бросился испанец Антонио Матеу Лаос. Да, рефери он очень неоднозначен, получает много критики, но сейчас он, без сомнений, главная ЗВЕЗДА в судейской компании. Все мы хотим видеть в решающих матчах звезд, вот и я думал, что Матеу Лаос будет судить финал.

Но случился матч 1/4 финала на этом мундиале, где испанец явно не справился и "потерял игру". Вершиной действа стал эпизод с грубым подкатом Паредеса, после которого аргентинец еще и ударил мячом по скамье для запасных, а капитан Нидерландов Вирджил ван Дейк толкнул соперника грудью.

Рефери в том моменте пожалел игроков, дал Паредесу только желтую, а ван Дейка вообще предупредил только устно. После этого игроки почувствовали безнаказанность и играли достаточно грубо.

Матеу Лаос за несколько Днепр улетел домой, ведь ФИФА после такого уже не собиралась давать ему работать на других матчах. Конечно, возможно, в их планах и не было ставить испанца на финал, но думаю, что среди главных кандидатов с самого начала он точно был.

Дания

Дмитрий Данец

Датская сборная вошла в сердца многих фанатов именно после чемпионата Европы, где несмотря на трагедию с Кристианом Эриксеном, команда дошла до полуфинала турнира. Вспоминая ту игру, то европейский коллектив можно было даже ожидать в финале, если бы не спорное пенальти, который реализовала сборная Англии.

В Катаре сборная Дании входила в ТОП-10 претендентов на чемпионство, несмотря на наличие многих топовых команд. Шансы "красных" рассматривались неплохим, а команду вообще считали темной лошадкой.

Что получилось в итоге? Сборная Дании очень сильно разочаровала. Ей пророчили выход в плей-офф, ведь в одной группе были с Тунисом, Австралией и Францией (даже французы не были такими страшными), а получили последнее место. Коллектив Каспера Юльманна набрал лишь одно очко за три игры - в матче с Тунисом (0:0), где подвела реализация. Игра с Францией отдаленно напоминала датчан, но все "вернулось на место" с Австралией. Европейцам нужна была победа, а в итоге минимальное поражение при очень плохой игре. За три поединка - одно очко, один забитый гол и три пропущенных.

Возможно, именно выступление на чемпионате Европы повлияла на такие высокие надежды. Но, даже не учитывая этого, полуфиналист главного европейского турнира не может выступать таким образом. Возможно, Данию ждет смена тренера, но, если этого не будет, то стоит кардинально менять свою игру.

Чемпионат мира без Украины

Да, стоит говорить именно об Украине в целом, а не сугубо об украинской сборной на ЧМ-2022. Несмотря на страшные вопиющие события, которые происходят в нашей стране и будут иметь последствия для всего мира, нынешний украинский вопрос был исключен из информационного пространства на главном футбольном форуме. К сожалению, приложились к этому многие: и те, кто не смог выйти на Мундиаль, и мировые футбольные руководители, которые в очередной раз начали навязывать бестолковую игру в "спорт вне политики".

Сборная Украины провалила важнейшую задачу нынешнего времени, выполнение которой должно было быть именно здесь и сейчас, именно в этот исторический момент. Не пройдя на чемпионат мира через едва ли не самую простую сетку плей-офф отбора, мы потеряли возможность стать еще одним инфоповодом на фоне нерядового события, в чем так нуждается страна. Само присутствие украинцев на мировом первенстве было бы в разы значимее тысячи слов футболистов, сказанных до этого, о готовности бороться до конца и отдать все силы. На деле результата не получилось.

Был бы шанс, что возрастет заинтересованность, как украинцы выходили на чемпионат мира, почему им приходится готовиться и играть не дома, что происходит у них в стране. А чем больше огласки и донесения правды мировому сообществу, тем лучше. И чем дольше бы это продолжалось в течение турнира, тем больше внимания было бы приковано, а наша сборная, наверное, была в состоянии и задержаться, показав результаты не хуже Уэльса.

Со своей стороны ФИФА в соответствии со своими принципами поступала так, чтобы подобные вещи "не мешали" футболу. Президент организации Джанни Инфантино выступил с нелепым призывом о перемирии в войне в Украине на время проведения ЧМ-2022, похоже, вспомнив древнюю олимпийскую традицию о прекращении боевых действий. Как будто подобный принцип сдерживал россиян от того же вторжения в Грузию именно во время Игр в Пекине летом 2008-го. Банальное популистическое заявление без последствий и ответственности, чтобы показать себя в роли "миротворца" и спрятаться в раковину мнимого спокойствия, где футбол вне политики.

ФИФА позаботилась, чтобы этому их спокойствию ничего не мешало. Чего хотя бы стоит инцидент, когда организаторы во время матча заметили и отобрали украинский флаг с символикой Азова, хотя он был у испанских болельщиков. Или неуверенный ответ тренера Польши на вопрос, был ли запрет от ФИФА, чтобы Роберт Левандовски сыграл с сине-желтой капитанской повязкой. Хотя бы итальянец Марио Ферри выбежал на поле во время матча с надписью на футболке "Save Ukraine" и тату тризуба на руке (и с другими призывами). Не усмотрели, а затем запретили посещать поединки турнира.

Что ж, пока остается надеяться, что, самое главное, больше не возникнут обстоятельства, когда спортивный результат придется достигать во время войны, а в следующий раз необходимость говорить будет действительно только о футболе.