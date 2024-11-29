iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Жеребьевка квалификации на Чемпионат мира-2026: онлайн-трансляция

ISPORT представляет трансляцию жеребьевки отбора на ЧМ-2026.
Сегодня, 22:22
Коллаж Василий Войтюк / Getty Images
Коллаж Василий Войтюк / Getty Images

В среду, 13 декабря, состоится жеребьевка европейской части квалификации к чемпионату мира 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Церемония состоится в швейцарском городе Цюрих, онлайн-трансляция мероприятия будет доступна на ISPORT.

Формат жеребьевки отбора на ЧМ-2026

  • 54 команд поделены на 5 корзин (1-4 по 12 команд и 5-й, в котором 6 команд)
  • будет сформировано шесть групп по 4 команды и шесть групп по 5 команд
  • полуфиналисты Лиги наций попадут в группы из 4 команд
  • группы из пяти команд начинают отбор в марте, группы из четырех команд – в сентябре

Жеребьевка начнется с команд, попавших в первую корзину (узнать состав корзин можно по этой ссылке), причем команды, вышедшие в четвертьфинал Лиги наций будут обозначены, как "Победитель или проигравший четвертьфинала №1/2/3/4" и именно победители будут определены в группы, в которых будет 4 команды. Это сделано для того, чтобы полуфиналисты Лиги наций (они определятся только в марте, а сами полуфиналы и финал турнира состоятся в июне) могли начать отбор ЧМ-2026 в сентябре.

Команды из корзин 2-5, которые будут участвовать в плей-офф за повышение/понижение Лиги наций, могут оказаться в группе квалификации, составленной из пяти команд, но только в том случае, если в этой группе больше не будет никакой другой такой. команды, а также "проигравшего четвертьфиналиста Лиги наций". То есть, из первой корзины в таком случае соперником будет либо Англия, либо Швейцария – единственные команды, которые не будут играть в Лиге наций в марте. Итак, велика вероятность, что сборная Украины будет играть в группе, состоящей из четырех команд.

Формат квалификация на ЧМ-2026?

Группы отбора, составленные из пяти команд, начнут квалификацию в марте. Если в такой команде найдется место для сборной, которая примет участие в плей-офф Лиги наций, она пропустит два первых тура квалификации и начнет свое участие уже в июньский блок матчей.

Например, если жеребьевка определит группу Англия, Украина (команда по плей-офф Лиги наций), Финляндия, Казахстан и Андорра, то в 1-м туре состоятся матчи Англия – Андорра, Финляндия – Казахстан, а во втором Андорра – Финляндия, Казахстан – Англия. То есть без участия Украины.

Даты матчей квалификации групп с пятью командами

  • Тур 1, 21-22 марта
  • Тур 2, 24-25 марта
  • Тур 3, 6-7 июня
  • Тур 4, 9-10 июня
  • Тур 5, 4-6 сентября
  • Тур 6, 7-9 сентября
  • Тур 7, 9-11 октября
  • Тур 8, 12-14 октября
  • Тур 9, 13-15 ноября
  • Тур 10, 16-18 ноября

Группы отбора, составленные из четырех команд, начнут квалификацию в сентябре, что позволит полуфиналистам Лиги наций определить победителя турнира в заранее определенные слоты матчей сборных.

Даты матчей квалификации групп с четырьмя командами

  • Тур 1, 4-6 сентября
  • Тур 2, 7-9 сентября
  • Тур 3, 9-11 октября
  • Тур 4, 12-14 октября
  • Тур 5, 13-15 ноября
  • Тур 6, 16-18 ноября

Победители каждой из 12 групп квалификации получат прямые путевки на чемпионат мира по футболу 2026 года. Команды, занявшие вторые места, станут участниками плей-офф, к ним присоединятся четыре победителя групп Лиги наций, которые не смогли занять первое или второе место в своей квалификационной группе.

Даты матчей плей-офф квалификации

  • Полуфиналы, 26 марта
  • Финалы, 31 марта
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол уефа жеребьевка фифа онлайн-трансляция Чемпионат мира 2022

Статьи по теме

Таблица коэффициентов УЕФА: Украина удаляется от Сербии Таблица коэффициентов УЕФА: Украина удаляется от Сербии
Лига Европы: Динамо проиграло Виктории, МЮ обыграл Буде/Глимт Лига Европы: Динамо проиграло Виктории, МЮ обыграл Буде/Глимт
Рейтинг ФИФА: Украина осталась на месте, пока соседи меняли позиции Рейтинг ФИФА: Украина осталась на месте, пока соседи меняли позиции
Ауди объявила о продаже части Заубера катарскому фонду Ауди объявила о продаже части Заубера катарскому фонду
Помочь журналистам

Видео

Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде
Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" поборятся за элиту Лиги наций - назван соперник в плей-офф
просмотров
Биатлон-2024/2025: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вернулась в ТОП-100, Калинина потеряла позицию
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина удаляется от Сербии
просмотров

Последние новости

Формула 123:30
Ауди объявила о продаже части Заубера катарскому фонду
НБА23:05
Кубок НБА: Никс еле обыграли Шарлотт
Лига Европы23:02
Власти Амстердама запретили посещение матча Аякс - Лацио фанатам римлян
Европа22:33
Артета высказался о чемпионской гонке в АПЛ
Другие страны22:22
Жеребьевка квалификации на Чемпионат мира-2026: онлайн-трансляция
Футбол22:21
Женская сборная Украины уступила в первом матче плей-офф отбора Евро-2025
Европа21:43
Ван Нистелрой возглавил аутсайдера АПЛ
Европа21:27
Защитник Ливерпуля может больше не сыграть в этом году
Европа20:57
Зинченко может покинуть Арсенал ради нового форварда для Артеты
20:46
На ISPORT.ua открыта вакансия редактора новостной ленты
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK