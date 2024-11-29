Официально: Украина во второй корзине жеребьевка отбора на ЧМ-2026
В декабре состоится жеребьевка квалификации на чемпион мира по футболу, который состоится в 2026 году в США, Мексике и Канаде.
Национальная сборная Украины оказалась во второй корзине для жеребьевки, при этом с лучшим рейтингом среди остальных команд. Во время жеребьевки каждая команда получит по одному сопернику из других корзин (кроме своей).
Отметим, что в отборе команды будут разбиты на 12 групп по 4 или 5 команд, победители групп выйдут на ЧМ напрямую, в то время как вторые места сыграют в плей-офф. Для Украины приоритетной будет группа с четырьмя командами, поскольку команда Сергея Реброва будет играть в матчах плей-офф Лиги наций в марте.
Корзина 1
- Франция
- Испания
- Англия
- Португалия
- Нидерланды
- Бельгия
- Италия
- Германия
- Хорватия
- Швейцария
- Дания
- Австрия
Корзина 2
- Украина
- Швеция
- Турция
- Уэльс
- Венгрия
- Сербия
- Польша
- Румыния
- Греция
- Словакия
- Чехия
- Норвегия
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Корзина 3
- Шотландия
- Словения
- Республика Ирландия
- Албания
- Северная Македония
- Грузия
- Финляндия
- Исландия
- Северная Ирландия
- Черногория
- Босния и Герцеговина
- Израиль
Корзина 4
- Болгария
- Люксембург
- Беларусь
- Косово
- Армения
- Казахстан
- Азербайджан
- Эстония
- Кипр
- Фарерские острова
- Латвия
- Литва
Корзина 5
- Молдова
- Мальта
- Андорра
- Гибралтар
- Лихтенштейн
- Сан-Марино
Напомним, что соперником Украины по плей-офф Лиги наций за право сыграть в Дивизионе А стала национальная команда Бельгии.
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