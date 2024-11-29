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Официально: Украина во второй корзине жеребьевка отбора на ЧМ-2026

УЕФА обнародовала корзины перед жеребьевкой.
Сегодня, 17:58
Getty Images
Getty Images

В декабре состоится жеребьевка квалификации на чемпион мира по футболу, который состоится в 2026 году в США, Мексике и Канаде.

Национальная сборная Украины оказалась во второй корзине для жеребьевки, при этом с лучшим рейтингом среди остальных команд. Во время жеребьевки каждая команда получит по одному сопернику из других корзин (кроме своей).

Отметим, что в отборе команды будут разбиты на 12 групп по 4 или 5 команд, победители групп выйдут на ЧМ напрямую, в то время как вторые места сыграют в плей-офф. Для Украины приоритетной будет группа с четырьмя командами, поскольку команда Сергея Реброва будет играть в матчах плей-офф Лиги наций в марте.

Корзина 1

  • Франция
  • Испания
  • Англия
  • Португалия
  • Нидерланды
  • Бельгия
  • Италия
  • Германия
  • Хорватия
  • Швейцария
  • Дания
  • Австрия

Корзина 2

  • Украина
  • Швеция
  • Турция
  • Уэльс
  • Венгрия
  • Сербия
  • Польша
  • Румыния
  • Греция
  • Словакия
  • Чехия
  • Норвегия

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Корзина 3

  • Шотландия
  • Словения
  • Республика Ирландия
  • Албания
  • Северная Македония
  • Грузия
  • Финляндия
  • Исландия
  • Северная Ирландия
  • Черногория
  • Босния и Герцеговина
  • Израиль

Корзина 4

  • Болгария
  • Люксембург
  • Беларусь
  • Косово
  • Армения
  • Казахстан
  • Азербайджан
  • Эстония
  • Кипр
  • Фарерские острова
  • Латвия
  • Литва

Корзина 5

  • Молдова
  • Мальта
  • Андорра
  • Гибралтар
  • Лихтенштейн
  • Сан-Марино

Напомним, что соперником Украины по плей-офф Лиги наций за право сыграть в Дивизионе А стала национальная команда Бельгии.

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