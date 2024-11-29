Официально: Украина во второй корзине жеребьевка отбора на ЧМ-2026

В декабре состоится жеребьевка квалификации на чемпион мира по футболу, который состоится в 2026 году в США, Мексике и Канаде.

Национальная сборная Украины оказалась во второй корзине для жеребьевки, при этом с лучшим рейтингом среди остальных команд. Во время жеребьевки каждая команда получит по одному сопернику из других корзин (кроме своей).

Отметим, что в отборе команды будут разбиты на 12 групп по 4 или 5 команд, победители групп выйдут на ЧМ напрямую, в то время как вторые места сыграют в плей-офф. Для Украины приоритетной будет группа с четырьмя командами, поскольку команда Сергея Реброва будет играть в матчах плей-офф Лиги наций в марте.

Корзина 1

Франция

Испания

Англия

Португалия

Нидерланды

Бельгия

Италия

Германия

Хорватия

Швейцария

Дания

Австрия

Корзина 2

Украина

Швеция

Турция

Уэльс

Венгрия

Сербия

Польша

Румыния

Греция

Словакия

Чехия

Норвегия

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Корзина 3

Шотландия

Словения

Республика Ирландия

Албания

Северная Македония

Грузия

Финляндия

Исландия

Северная Ирландия

Черногория

Босния и Герцеговина

Израиль

Корзина 4

Болгария

Люксембург

Беларусь

Косово

Армения

Казахстан

Азербайджан

Эстония

Кипр

Фарерские острова

Латвия

Литва

Корзина 5

Молдова

Мальта

Андорра

Гибралтар

Лихтенштейн

Сан-Марино

Напомним, что соперником Украины по плей-офф Лиги наций за право сыграть в Дивизионе А стала национальная команда Бельгии.

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