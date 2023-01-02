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"С возвращением, чемпион!": Брайтон по-особенному встретил победителя ЧМ-2022

Один из героев прошедшего мундиаля получил прием, достойный триумфатора мирового первенства.
Сегодня, 20:01
Алексис Мак Аллистер / Getty Images
Алексис Мак Аллистер / Getty Images

В тренировочном комплексе Брайтона прошел сине-белый дождь из конфетти, когда хавбек "чаек" и сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер вернулся в расположение клуба после победы на чемпионате мира в Катаре.

24-летний футболист был ошеломлен тем, как одноклубники встретили его волной аплодисментов. А после того, как он поднял над головой копию кубка мира, весь зал наполнился бело-синим конфетти.

Данное видео Брайтона в Twitter быстро набрало более пяти миллионов просмотров и более 120 000 лайков - настолько людям понравилось то, как клуб встретил своего героя. Болельщики похвалили англичан за этот "великий жест".

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Напомним, что Алексис Мак Аллистер принял участие в шести матчах мундиаля, пропустив лишь стартовый поединок против Саудовской Аравии (1:2). Он сумел записать на свой счет по одному голу и ассисту в матчах против Польши и Франции соответственно.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Брайтон сборная Аргентины Чемпионат мира 2022

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