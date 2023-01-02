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Футбол

Брайтон не намерен продавать своих лидеров этой зимой

И пока еще даже не получил не единого предложения.
Сегодня, 18:19
Алексис Мак Аллистер / Getty Images
Алексис Мак Аллистер / Getty Images

Исполнительный директор Брайтона Пол Барбер заявил, что клуб не получал никаких позиций относительно Алексиса Мак Аллистера и Мойзеса Кайседо.

Аргентинским хавбеком заинтересовались многие европейские гранды после успеха Аргентины на ЧМ-2022, в первую очередь, его связывают с Ювентусом и Атлетико Мадрид.

В свою очередь Мойзес Кайседо уже давно является одной из главных целей для Манчестер Юнайтед, но клуб до сих пор не получил ни одной позиции относительно любого из своих игроков.

"Мы никого никому не предлагали и не планируем. В идеальном мире наша команда, которая по-прежнему сильна, останется неизменной весь январь, и мы войдем во вторую половину сезона такими, какими есть.

Следующие 30 дней непредсказуемы, и мы будем иметь дело со всем, что придет. Но мы никого не предлагаем", – заявил Барбер.

Также директор добавил, что понимает, что интерес других клубов к игрокам Брайтона может превратиться в реальное предложение, но в клубе это понимают и даже рады этому факту.

Ведь всегда приятно иметь в своем составе игроков мирового уровня, и в команде смирились с тем, что некоторые футболисты могут перерасти уровень клуба.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Брайтон

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