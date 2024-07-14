Шоу с тремя центрбеками: состав сборной Англии на финал Евро-2024 против сборной Испании

Гарет Саутгейт выбрал одиннадцать игроков, которые начнут борьбу с испанцами за победу.

В воскресенье, 14 июля, в Берлине пройдет финал чемпионата Европі 2024 года, в котором встретятся сборные Испании и Англии.

После того, как испанцы объявили свой стартовый состав, настало очередь англичан поделиться одиннадцатью игроками, которые начнут поединок с первых минут.

Главный тренер "Трех львов" Гарет Саутгейт решил сыграть сыграть в три центральных защитника, как это было в полуфинале турнира против Нидерландов.

Англия: Пикфорд - Уокер, Стоунз, Геи - Сака, Мэйну, Райс, Шоу - Фоден, Кейн, Беллингем.

Запасные: Хендерсон, Рамсдейл, Александер-Арнольд, Боуэн, Уортон, Уоткинс, Галлахер, Гомес, Гордон, Данк, Эзе, Конса, Палмер.

Стартовый свисток встречи между сборными Испании и Англии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция финального матча финала Евро-2024, в котором сыграют Испания и Англия.

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