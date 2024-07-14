iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шоу с тремя центрбеками: состав сборной Англии на финал Евро-2024 против сборной Испании

Гарет Саутгейт выбрал одиннадцать игроков, которые начнут борьбу с испанцами за победу.
Сегодня, 21:10
Сборная Англии / Getty Images
Сборная Англии / Getty Images

В воскресенье, 14 июля, в Берлине пройдет финал чемпионата Европі 2024 года, в котором встретятся сборные Испании и Англии.

После того, как испанцы объявили свой стартовый состав, настало очередь англичан поделиться одиннадцатью игроками, которые начнут поединок с первых минут.

Главный тренер "Трех львов" Гарет Саутгейт решил сыграть сыграть в три центральных защитника, как это было в полуфинале турнира против Нидерландов.

Англия: Пикфорд - Уокер, Стоунз, Геи - Сака, Мэйну, Райс, Шоу - Фоден, Кейн, Беллингем.

Запасные: Хендерсон, Рамсдейл, Александер-Арнольд, Боуэн, Уортон, Уоткинс, Галлахер, Гомес, Гордон, Данк, Эзе, Конса, Палмер.

Стартовый свисток встречи между сборными Испании и Англии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция финального матча финала Евро-2024, в котором сыграют Испания и Англия.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: состав чемпионат Европы сборная Англии сборная Испании стартовый состав

Статьи по теме

Мората стал рекордсменом сборной Испании по количеству матчей на чемпионатах Европы Мората стал рекордсменом сборной Испании по количеству матчей на чемпионатах Европы
Испания - Англия: онлайн-трансляция финала Евро-2024 Испания - Англия: онлайн-трансляция финала Евро-2024
Экс-игрок Днепра и Лейкерс может продолжить карьеру в Европе Экс-игрок Днепра и Лейкерс может продолжить карьеру в Европе
Защитник сборной Англии повторил уникальное достижение экс-форварда сборной Италии Защитник сборной Англии повторил уникальное достижение экс-форварда сборной Италии
Помочь журналистам

Видео

Уругвай благодаря Суаресу вырвал у Канады бронзу Копа Америка: обзор матча за третье место
Уругвай благодаря Суаресу вырвал у Канады бронзу Копа Америка: обзор матча за третье место

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Евро-2024: Испания и Англия определят чемпиона
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

НБА22:57
Экс-игрок Днепра и Лейкерс может продолжить карьеру в Европе
Евро-202422:55
Защитник сборной Англии повторил уникальное достижение экс-форварда сборной Италии
Европа22:50
Лидер сборной Аргентины встал на защиту Нуньеса после драки с фанатами
Евро-202422:32
Мората стал рекордсменом сборной Испании по количеству матчей на чемпионатах Европы
Европа22:28
Тренер Колумбии раскритиковал решение увеличить перерыв между таймами в финале Копы из-за выступления Шакиры
Европа22:22
В Реале обеспокоены физической формой Мбаппе
Европа22:14
"Это в его стиле": Мудрик повеселил фанатов Челси, сделав ошибку в новой татуировке
Европа22:04
В финале Евро-2024 установлено интересное достижение
Евро-202421:52
Испания - Англия: онлайн-трансляция финала Евро-2024
Европа21:49
Лига 1 сумела продать права на показа матчей DAZN и beIN Sports
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK