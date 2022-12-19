Аргентина за неделю в Катаре завоевала два титула чемпионов мира – история, о которой вы могли не знать
Мундиаль в Катаре завершился. Закончился он победой сборной Аргентины во главе с Лионелем Месси, наконец достигшим того, к чему шел всю жизнь.
В ближайшие три с половиной года Аргентинцы будут гордо носить официальный титул чемпионов мира. Но также уже в следующем году они могут потерять такое же звание, но уже не официальное.
Что это за неофициальный чемпионат мира?
В 2003 году британский журналист решил определить команду, являющуюся "линейным чемпионом мира", взяв за прототип боксерский вариант.
В боксе существует много чемпионов мира по разным версиям, но линейный – один. За начало отсчета брали первого чемпиона, титул отбирал победивший "чемпа" и так далее.
Вот и этот журналист принялся сделать что-то подобное. За время отсчета он взял первый матч в истории между сборными. Тогда Англия и Шотландия в 1872 году сыграли вничью, а уже в следующем поединке между этими командами был разыгран первый титул неофициально лучшей команды мира – ею стала Англия.
До середины 1931 года титул держался у команд из Британии, ведь они почти не играли против других сборных и (не посетили ни одного из трех первых чемпионатов мира). Тогда его завоевала Австрия в Шотландии, но через 11 матчей проиграла другим британцам – англичанам.
Неофициальный чемпион мира на официальном чемпионате мира
В 1940-х титул "гулял" между разными командами Европы, но перед стартом официального чемпионата мира вернулся в Англию, которая в таком статусе и уехала в Бразилию. А там произошло очень нетривиальное событие.
Англичане во втором туре неожиданно проиграли США (впервые титул "переехал" через океан), а сами штаты в следующем матче проиграли его Чили.
Любопытно, что все три команды не вышли из группы, проиграв Испании. Таким образом, неофициальным и официальным чемпионами мира стали разные команды.
На следующий ЧМ неофициальный чемпион не уехал (им в тот момент был Парагвай). Подобные случаи после этого повторялись еще несколько раз (Швейцария в 1970, Греция в 1990, Нидерланды в 2002 и Уругвай в 2006).
Чемпионат мира 2022 года
В 2010 году "неофициальными" на чемпионат мира поехали Нидерланды и проиграли этот титул в финале испанцам. Четыре года спустя свой "титул" в Бразилии проиграли уругвайцы, а на турнир в недострою в этом статусе вообще поехали Перу.
В Катар неофициальным чемпионом прилетела сборная Хорватии, получившая этот титул, победив Данию в рамках Лиги наций (сами датчане завоевали его за два матча до этого, обыграв французов).
Затем был сам мундиаль, где команда Златко Далича не проигрывала в групповом раунде, а затем вышла в полуфинал, где проиграла сборной Аргентины.
Таким образом, Аргентинцы стали чемпионами мира еще до финального матча против Франции. Хотя, конечно, этот титул точно не принес им эмоций, которые они испытали накануне.
Лучшие команды в истории неофициального чемпионата мира
Аргентина, кстати – лучшая команда в истории, если не считать британские сборные. Больше всего матчей UFWC (Unofficial Football World Championships) провели шотландцы (149) выиграв из них 86. На три матча отстали англичане, а у Аргентины таких 107 и 64 победы.
ТОП-5 сборных в истории UFWC
- Шотландия – 149 матчей / 86 побед
- Англия – 146 / 73
- Аргентина – 107 / 64
- Нидерланды – 96 / 58
- Италия – 79 / 45
На шестом месте наши не очень адекватные соседи, которые, как обычно, загребли под себя всю историю СССР.
В общей сложности этот титул носили 49 национальных команд. Среди них такие, как Северная Корея (10), Боливия (8 побед), Коста-Рика (8), Зимбабве (7), Ангола (7), Грузия (2), Венесуэла (1) и Кюрасао (1).
Украина четырежды встречалась с командой, которая на тот момент держала титул неофициального чемпиона, но ни разу победить не удалось (трижды сыграли вничью и однажды проиграли Германии).