Аргентина за неделю в Катаре завоевала два титула чемпионов мира – история, о которой вы могли не знать

Мундиаль в Катаре завершился. Закончился он победой сборной Аргентины во главе с Лионелем Месси, наконец достигшим того, к чему шел всю жизнь.

В ближайшие три с половиной года Аргентинцы будут гордо носить официальный титул чемпионов мира. Но также уже в следующем году они могут потерять такое же звание, но уже не официальное.

Что это за неофициальный чемпионат мира?

В 2003 году британский журналист решил определить команду, являющуюся "линейным чемпионом мира", взяв за прототип боксерский вариант.

В боксе существует много чемпионов мира по разным версиям, но линейный – один. За начало отсчета брали первого чемпиона, титул отбирал победивший "чемпа" и так далее.

Вот и этот журналист принялся сделать что-то подобное. За время отсчета он взял первый матч в истории между сборными. Тогда Англия и Шотландия в 1872 году сыграли вничью, а уже в следующем поединке между этими командами был разыгран первый титул неофициально лучшей команды мира – ею стала Англия.

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До середины 1931 года титул держался у команд из Британии, ведь они почти не играли против других сборных и (не посетили ни одного из трех первых чемпионатов мира). Тогда его завоевала Австрия в Шотландии, но через 11 матчей проиграла другим британцам – англичанам.

Неофициальный чемпион мира на официальном чемпионате мира

В 1940-х титул "гулял" между разными командами Европы, но перед стартом официального чемпионата мира вернулся в Англию, которая в таком статусе и уехала в Бразилию. А там произошло очень нетривиальное событие.

Англичане во втором туре неожиданно проиграли США (впервые титул "переехал" через океан), а сами штаты в следующем матче проиграли его Чили.

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Любопытно, что все три команды не вышли из группы, проиграв Испании. Таким образом, неофициальным и официальным чемпионами мира стали разные команды.

На следующий ЧМ неофициальный чемпион не уехал (им в тот момент был Парагвай). Подобные случаи после этого повторялись еще несколько раз (Швейцария в 1970, Греция в 1990, Нидерланды в 2002 и Уругвай в 2006).

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В 2010 году "неофициальными" на чемпионат мира поехали Нидерланды и проиграли этот титул в финале испанцам. Четыре года спустя свой "титул" в Бразилии проиграли уругвайцы, а на турнир в недострою в этом статусе вообще поехали Перу.

Источник: Getty Images

В Катар неофициальным чемпионом прилетела сборная Хорватии, получившая этот титул, победив Данию в рамках Лиги наций (сами датчане завоевали его за два матча до этого, обыграв французов).

Затем был сам мундиаль, где команда Златко Далича не проигрывала в групповом раунде, а затем вышла в полуфинал, где проиграла сборной Аргентины.

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Таким образом, Аргентинцы стали чемпионами мира еще до финального матча против Франции. Хотя, конечно, этот титул точно не принес им эмоций, которые они испытали накануне.

Лучшие команды в истории неофициального чемпионата мира

Аргентина, кстати – лучшая команда в истории, если не считать британские сборные. Больше всего матчей UFWC (Unofficial Football World Championships) провели шотландцы (149) выиграв из них 86. На три матча отстали англичане, а у Аргентины таких 107 и 64 победы.

ТОП-5 сборных в истории UFWC

Шотландия – 149 матчей / 86 побед Англия – 146 / 73 Аргентина – 107 / 64 Нидерланды – 96 / 58 Италия – 79 / 45

На шестом месте наши не очень адекватные соседи, которые, как обычно, загребли под себя всю историю СССР.

В общей сложности этот титул носили 49 национальных команд. Среди них такие, как Северная Корея (10), Боливия (8 побед), Коста-Рика (8), Зимбабве (7), Ангола (7), Грузия (2), Венесуэла (1) и Кюрасао (1).

Источник: Getty Images

Украина четырежды встречалась с командой, которая на тот момент держала титул неофициального чемпиона, но ни разу победить не удалось (трижды сыграли вничью и однажды проиграли Германии).