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Месси договорился о продлении контракта с ПСЖ

Аргентинец готов остаться в столице Франции.
Сегодня, 07:25
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, вероятно, продолжит карьеру в ПСЖ.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, французский клуб достиг устной договоренности с Месси о продлении контракта.

По информации источника, решения по контракту и зарплате еще нет, однако это будет решено на новой встрече.

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Ожидается, что руководство ПСЖ сумело убедить аргентинца остаться в клубе еще, как минимум, на сезона.

Отмечается, что Месси не принимал предложения Интера Майами и не вел переговоров с Барселоной.

В текущем сезоне Месси провел 19 матчей за ПСЖ, за которые забил 12 голов и выполнил 14 голевых передач.

Ранее сообщалось, что в одном из баров Франции футболку Месси используют не по назначению.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

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