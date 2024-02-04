Ведущая клубного ТВ Металлиста 1925 и хавбек команды объявили о помолвке

Количество холостяков в Украинской Премьер-лиге вскоре станет меньше.

Полузащитник харьковского Металлиста 1925 Артем Габелок сделал предложение своей возлюбленной и по совместительству ведущей клубного ТВ харьковчан Дарье Лелюк. Об этом пара сообщила в Instagram.

"ЛЮБОВЬ", - подписала совместное фото на фоне Эйфелевой Башни в Париже Лелюк.

Отметим, что до помолвки Артем и Дарья встречались около двух лет.

Кроме работы на клубном ТВ Металлиста 1925 Лелюк также время от времени появляется на матчах УПЛ в качестве репортера, а также принимала участие в съемках клипа "Вишни" известного украинского певца Wellboy

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