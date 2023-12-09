Удивила имиджем джинс: супруга Месси встретилась с Викторией Бекхэм на мероприятии Vogue

Популярный журнал моды Vogue организовал мероприятие, которое посетили разные звезды.

Среди приглашенных гостей была супруга нападающего Интер Майами Лионеля Месси Антонелла Рокуццо. Девушка была в необычных джинсах, которые были сшиты с двух пар.

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Рокуццо встретилась с Виктория Бекхэм, которая была вместе со своей повзрослевшей дочерью Харпер.

Отметим, что Месси перебрался в клуб Дэвида Бекхэма летом текущего года. За это время он провел 14 матчей за Интер Майами во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что звездная болельщица Реала опозорилась на вопросе про Беллингема.

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