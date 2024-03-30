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"Лучший подарок": Бекхэм сделал функциональный сюрприз супруге, которая сломала ногу

Травмированная Виктория показала, как муж мило о ней заботится.
Сегодня, 12:54
Дэвид и Виктория Бекхэмы / Getty Images
Дэвид и Виктория Бекхэмы / Getty Images

Бывший игрок Манчестер Юнайтед, Реала и сборной Англии Дэвид Бекхэм решил облегчить жизнь своей травмированной супруге Виктории.

Возлюбленная экс-футболиста в феврале получила перелом ноги в спортзале, и муж сделал ей необычный, но функциональный подарок, чтобы помочь в передвижении. Он подарил ей специальный четырехколесный скутер, который уменьшает нагрузку на поврежденную ногу.

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Виктория показала в соцсетях, как Дэвид дома собирал устройство, прицепив на него даже корзину и звонок, и готовил к использованию. После супруга экс-футболиста протестировала новое средство передвижения.

"Со сломанной ногой, но стильно. Лучший подарок, который муж когда-либо делал мне. Целую", - написала Виктория.

@victoriabeckham Break your foot but make it chic! 😂 Best gift my husband ever bought me!! Kisses @David Beckham ♬ I m Alive X And the Beat Goes On - The Jammin Kid

Ранее Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинит в трусах телевизор.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктория Бекхэм Девид Бекхэм

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