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Лучшая ночь: Жена Бекхэма отпраздновала свой День Рождения

Виктория поделилась снимками и видео с вечеринки.
Сегодня, 16:24
Виктория и Дэвид Бекхемы / Instagram
Виктория и Дэвид Бекхемы / Instagram

Жена легендарного английского футболиста Дэвида Бекхэма Виктория Бекхэм вчера отпраздновала свое пятидесятилетие.

Возлюбленная Дэвида устроила вечеринку в кругу семьи и ближайших подруг, поделившись фотографиями и видео с празднования.

"Не могу дождаться, чтобы начать праздновать со своими друзьями и семьей. Люблю вас всех", - подписала один из постов Виктория.

На другой публикации Бекхэм снимает на видео свою жену вместе с подругами.

"Лучшая ночь в жизни. С Днем Рождения меня. Люблю вас очень сильно".

Напомним, ранее сообщалось, что Бекхэм сделал полезный подарок жене после того, как она сломала ногу.

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