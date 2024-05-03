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"Люблю, когда мы стареем вместе": Бекхэм получил трогательное поздравление с днем рождения

Одна из самых знаменитых (если не самая знаменитая) семейных пар в футболе крепчает с каждым годом все сильнее и сильнее.
Сегодня, 09:33
Дэвид и Виктория Бекхэмы / Getty Images
Дэвид и Виктория Бекхэмы / Getty Images

В четверг, 2 мая, свой 49-й день рождения праздновал легендарный полузащитник Манчестер Юнайтед, Реала и сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Икона стиля в футболе никогда не стеснялся демонстрировать свою любовь к жене Виктории. Экс-участница группы Spice Girls не отстает от мужа.

Бывшая певица опубликовала фотографии в Instagram с празднования дня рождения владельца Интер Майами. И будучи на год старше его, она не забыла припомнить ему об этом.

"С днем рождения, Дэвид! Я люблю, когда мы вместе по-настоящему стареем. Ты недалеко (ушел) от меня! Ты наше все! Самый лучший отец и муж, мы все тебя очень любим", - подписала пост Виктория.

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Напомним, что на ISPORT также можно ознакомиться с тем, как семейство Бекхэмов отпраздновало 50-летний юбилей Виктории, который она скромно описала, как "лучшая ночь" в ее жизни.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дэвид Бекхэм Виктория Бекхэм

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