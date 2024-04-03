Дэвид и Виктория Бекхэм провели вечер в Майами за прогулкой на яхте

Бывший футболист Манчестер Юнайтед и Реала Дэвид Бекхэм провел вечер в компании семьи.

Британец вместе со своей женой решили прокатиться на яхте в окрестностях Майами.

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Более того, Виктория обняла возлюбленного, спев с ним песню на фоне вечернего Атлантического океана.

Напомним, Дэвид и Виктория Бекхэм вместе уже более 25 лет. Пара сыграла свадьбу в 1999 году.

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