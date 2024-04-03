iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Дэвид и Виктория Бекхэм провели вечер в Майами за прогулкой на яхте

Именитая пара сделала себе романтику.
Вчера, 22:49
Дэвид и Виктория / Getty Images
Дэвид и Виктория / Getty Images

Бывший футболист Манчестер Юнайтед и Реала Дэвид Бекхэм провел вечер в компании семьи.

Британец вместе со своей женой решили прокатиться на яхте в окрестностях Майами.

Читай также: "Лучший подарок": Бекхэм сделал функциональный сюрприз супруге, которая сломала ногу

Более того, Виктория обняла возлюбленного, спев с ним песню на фоне вечернего Атлантического океана.

Напомним, Дэвид и Виктория Бекхэм вместе уже более 25 лет. Пара сыграла свадьбу в 1999 году.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дэвид Бекхэм Виктория Бекхэм

Статьи по теме

"Лучший подарок": Бекхэм сделал функциональный сюрприз супруге, которая сломала ногу "Лучший подарок": Бекхэм сделал функциональный сюрприз супруге, которая сломала ногу
Удачный отдых Неймара в Майами: Встреча с Бекхэмом и первый бросок мяча в бейсболе Удачный отдых Неймара в Майами: Встреча с Бекхэмом и первый бросок мяча в бейсболе
Бекхэм договорился о подписании Месси в Интер Майами за пять лет до перехода Бекхэм договорился о подписании Месси в Интер Майами за пять лет до перехода
Мастера вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинит в трусах телевизор Мастера вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинит в трусах телевизор
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер обошел Алькараса, Сачко продолжает терять позиции
просмотров

Последние новости

Европа00:05
Фантастичный гол Мандрагоры приблизил Фиорентину к финалу Кубка Италии
Вчера, 23:38
Европа23:38
Байер уверенно вышел в финал Кубка Германии, разгромив второлиговую Фортуну
Европа23:25
Арсенал с Зинченко обыграл на своем поле Лутон
Бокс23:02
Чисора сообщил, кто может стать его следующим соперником
Европа22:49
Дэвид и Виктория Бекхэм провели вечер в Майами за прогулкой на яхте
ММА22:22
Топовый полулегковес UFC изъявил желание подраться с Махачевым
Украина22:10
Определено место доигровки скандального матча Минай - Динамо
Европа21:51
Де Дзерби может возглавить топ-клуб Италии
Бокс21:28
"Я его прикончу": Хэйни пригрозил Гарсии тяжелыми последствиями боя
Европа21:19
Одна из трансферных целей Реала определится со своим будущим в конце апреля
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK