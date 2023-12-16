Мастера вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинит в трусах телевизор
Именитый футболист сменил рабочее амплуа.
Виктория Бекхэм решила опубликовать забавную фотографию в Инстаграм, на которой ее муж Дэвид Бекхэм чинит телевизор.
На данном изображении бывший футболист Реала и Манчестер Юнайтед лежит на полу в трусах и копается в устройстве.
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"Электрик пришел чинить телевизор. Спасибо огромное", - подписала пост возлюбленная Бекхэма.
Напомним, пара начала встречаться еще в далеком 1997 году и поженились через 2 года. За все время своей супружеской жизни они родили и воспитали четырех детей.
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