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Звездная болельщица Реала опозорилась на вопросе про Беллингема

Пенелопа Крус была настолько погружена в работу, что ничего не знает об успехах англичанина в ее любимом клубе.
Вчера, 22:28
Пенелопа Крус / Getty Images
Пенелопа Крус / Getty Images

Звездная актриса Пенелопа Крус попала в неловкую ситуацию на премьере фильма об Энцо Феррари.

Испанка, родившаяся в Мадриде, в фильме играет жену создателя компании Ferrari Лауру.

Пенелопа с детства является болельщицей Реала и один из журналистов спросил ее, что она думает об игре Джуда Беллингема за "сливочных".

По словам представителя издания Sky Sports Крейга Слейтера, Крус не смогла ответить на этот вопрос, сказав что ничего об этом не знает.

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"Я познакомился с Пенелопой Крус, она играет жену Энцо Феррари в этом фильме.

Верьте или нет, Пенелопа из Мадрида, выросла в Мадриде, большая фанатка Реала.

Я спросил ее о Джуде Беллингеме и о том, как он стартовал на Бернабеу.

Вы поверите, она на самом деле ничего не знала о нем и не имела что сказать.

Она должна быть единственной фанаткой Реала, которая не впечатлена тем, что там делает молодой мистер Беллингем.

Возможно, она была настолько погружена в этот фильм, что не успела посмотреть игры", - заявил Слейтер.

В текущем сезоне Джуд провел 17 матчей, забив 15 голов и отдав 4 ассиста.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид джуд беллингем

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