Мгновения счастья: Месси с супругой ярко поздравили сына с днем рождения
Матео отметил свой праздник в национальных цветах Аргентины.
В воскресенье, 11 сентября, свой день рождения праздновал сын Лионеля Месси и Антонеллы Рокуццо - Матео. Мальчику исполнилось семь лет.
Супружеская пара решила устроить Матео яркий праздник, на который были приглашены друзья. Праздник был оформлен в национальных цветах Аргентины.
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В кульминации праздника - Матео задул свечи на торте, а его рядом поддерживали братья - Тьяго и Чиро.
Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе побил одно достижение Месси и приблизился к другому.