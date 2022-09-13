Мгновения счастья: Месси с супругой ярко поздравили сына с днем рождения

Лионель Месси с Матео и Антонеллой / instagram.com/antonelaroccuzzo

В воскресенье, 11 сентября, свой день рождения праздновал сын Лионеля Месси и Антонеллы Рокуццо - Матео. Мальчику исполнилось семь лет.

Супружеская пара решила устроить Матео яркий праздник, на который были приглашены друзья. Праздник был оформлен в национальных цветах Аргентины.

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В кульминации праздника - Матео задул свечи на торте, а его рядом поддерживали братья - Тьяго и Чиро.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе побил одно достижение Месси и приблизился к другому.