Мбаппе и Месси встретились с девочкой с редким заболеванием, которую оскорбляли за просьбу к Килиану остаться в ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе и Лионель Месси встретились с юной болельщицей клуба Камиллой в рамках акции поддержки.

В январе текущего года 8-летняя девочка опубликовала видео, в котором просила остаться Мбаппе в ПСЖ. Однако в социальных сетях начал оскорблять юную девочку. Тогда Килиан поддержал болельщицу и посвятил ей гол Бресту (2:0) в Лиге 1.

Стоит отметить, что Камилла страдает синдромом VACTERL – совокупностью врожденных дефектов, которые затрагивают различные системы организма. У нее наблюдаются аномалии в развитии сердца, позвоночника, почек, легких, конечностей, а также мышц в левой части тела.

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Мбаппе решил лично увидеться с девочкой и ее отцом на тренировочной базе клуба, чтобы вручить ей подарки.

Камилла также сфотографировалась с Лионелем Месси.

Стоит отметить, что девочка вместе с папой прибыли на базу на велосипедах. Семья проехала более 70 км, а уже возле стадиона фанаты ПСЖ поприветствовали девочку.

Ранее мать Мбаппе высказалась о конфликте Килиана с Неймаром.