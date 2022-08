Милота дня: Бэйл встретился с семьей, которая проехала 5500 миль ради Гарета, однако так его и не увидела

Нападающий сборной Уэльса и Лос-Анджелеса Гарет Бэйл отметился милым поступком в составе американского команды.

Представители клуба пригласили на тренировочную базу семью из Кардиффа, которая мечтала увидеть Бэйла в составе Лос-Анджелеса.

Мама Ребекка Тиммс, муж Джеймс и сыновья Райан и Мэтти намеривались увидеть Гарета, как он играет за Лос-Анджелес в летнее межсезонье. Они приехали на игру, преодолев 5500 миль, купили билеты на игру команды, однако уже прямо на стадионе обнаружили, что 33-летний футболист не будет играть.

"Мы поняли, что он не будет играть, только тогда, когда мальчики свисали через перила, ожидая, когда он выйдет на поле. У них был флаг Уэльса, чтобы привлечь внимание Бэйла. Но, к сожалению, он так и не появился на поле".

Лос-Анджелес узнал, что семья из Кардиффа не смогла увидеть свою любимчика, проехав такое расстояние, организовали им личную встречу с Бэйлом прямо на тренировочной базе.

Big thanks to @lafc @asoundreaction @jimmyjam562 @LafcPunk @LAFC3252 @GarethBale11 Crystal, Alanso, Seth, Max and everyone else who hosted us or helped to get us access to LAFC Performance Centre at Cal Tech today. Highlight of our year! #3252 #garethbale #lafc #wales #spiritof58 pic.twitter.com/q3EJNL3J2s