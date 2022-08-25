Милота дня: Бэйл встретился с семьей, которая проехала 5500 миль ради Гарета, однако так его и не увидела

Нападающий сборной Уэльса и Лос-Анджелеса Гарет Бэйл отметился милым поступком в составе американского команды.

Представители клуба пригласили на тренировочную базу семью из Кардиффа, которая мечтала увидеть Бэйла в составе Лос-Анджелеса.

Мама Ребекка Тиммс, муж Джеймс и сыновья Райан и Мэтти намеривались увидеть Гарета, как он играет за Лос-Анджелес в летнее межсезонье. Они приехали на игру, преодолев 5500 миль, купили билеты на игру команды, однако уже прямо на стадионе обнаружили, что 33-летний футболист не будет играть.

"Мы поняли, что он не будет играть, только тогда, когда мальчики свисали через перила, ожидая, когда он выйдет на поле. У них был флаг Уэльса, чтобы привлечь внимание Бэйла. Но, к сожалению, он так и не появился на поле".

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Лос-Анджелес узнал, что семья из Кардиффа не смогла увидеть свою любимчика, проехав такое расстояние, организовали им личную встречу с Бэйлом прямо на тренировочной базе.

"Извините, что я не играл тогда. Надеюсь, вам всем понравится праздник. Мне приятно познакомиться с вами", - сказал Бэйл.

The Timms family traveled from Porthcawl, Wales to watch @GarethBale11 play at the Banc... instead, they got the next best thing. 😉 pic.twitter.com/cfpzM7Etyz — LAFC (@LAFC) August 24, 2022

Отметим, в составе Лос-Анджелеса Бэйл провел уже шесть игр, в которых забил два гола.

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