"Посмотри, какой я уродливый": Кьеллини рассказал, как футбол помог ему с женщинами

Джорджо Кьеллини — один из лучших защитников в истории футбола. И будучи успешным футболистом, он получил от этого немало выгоды.

В свои 38 лет он решил перебраться за океан в гранд МЛС Лос-Анджелес, где теперь играет в одной команде с Гаретом Бэйлом и Карлосом Велой. Но хотя мастер-классы по обороне от Кьеллини были столь же грациозны, сколь и сильны, он признает, что это может быть одним из немногих прекрасных аспектов в нем самом.

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Придя на подкаст, его спросили, помог ли футбол ему добиться успеха с женщинами. Ответ итальянца оказался довольно-таки откровенным.

"Посмотри на меня. Посмотри, какой я уродливый... да", - цитирует Джорджо Daily Star.

Кьеллини уже не в первый раз называет себя некрасивым - ранее он также называл себя "гадким утенком", когда в юности проходил через футбольные команды разных возрастов.

"Я никогда не был лучшим в своей возрастной группе", — сказал центральный защитник в 2017 году". "Я был как Гадкий утенок: на вид я некрасив, но я всегда совершенствуюсь. Это мой лучший навык. Мне 33 года, но у меня лучший сезон. Нет никакого секрета; только страсть и работа".

Несмотря ни на что, Джорджо Кьеллини имеет великолепную и успешную карьеру, девять раз выиграв Серию А, по пять раз став обладателем кубка и Суперкубка Италии, также победив в составе сборной Италии на чемпионате Европы 2020 года.