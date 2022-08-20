Аталанта может подписать автора гола в ворота Динамо
Расмус Хейлунд может сменить клубную прописку.
Сегодня, 10:35
Итальянская Аталанта решила усилить атакующую линию в это трансферное окно.
Как сообщает Николо Скира, бергамаски заинтересовались Расмусом Хейлундом.
Детали потенциальной сделки источник не уточняет.
Стоит отметить, что Хейлунд забивал в ворота Динамо Киев в квалификации Лиги Чемпионов за Штурм Грац.
В футболке австрийцев датчанин сыграл 20 матчей, забив 12 мячей и отдав 4 ассиста.
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