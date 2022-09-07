Мбаппе побил одно достижение Месси и приблизился к другому

В рамках матча первого тура группы Лиги чемпионов против Ювентуса Килиан Мбаппе оформил дубль, забив свои 34-й и 35-й голы.

Таким образом Килиан стал самым молодым игроком в истории, который сумел достичь отметки в 35 голов в Лиге чемпионов. На этот момент ему исполнилось всего 23 года и 8 месяцев. Предыдущим рекордсменом был его нынешний партнер по команде Лео Месси, которому тогда было 23 года и 10 месяцев.

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Первый гол Мбаппе забил на пятой минуте и это уже пятый раз в его карьере, когда он забивает в ЛЧ настолько рано.

Лидером по этому показателю в Лиге чемпионов является все тот же Месси, у которого шесть таких быстрых голов.

Отметим, что норвежский форвард Ман Сити Эрлинг Холанд также отметился выдающимся достижением.