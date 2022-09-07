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Холанд установил невероятное бомбардирское достижение

Форвард Манчестер Сити продолжает забивать практически в каждом матче.
Сегодня, 10:59
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images
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Манчестер Сити в первом туре группового раунда Лиги чемпионов одолел Севилью, а их главный бомбардир Эрлинг Холанд отметился дублем.

Для норвежского нападающего это были уже 24-й и 25-й голы в рамках главного еврокубкового турнира, хотя провел он всего 20-й поединок.

Смотри на ISPORT: Видео голов Холанда в матче против Севильи

Интересно то, что четыре лучших бомбардира в истории ЛЧ забили только 31 гол на всех в своих первых 20 матчах.

Карим Бензема отметился 12-ю голами, Роберт Левандовски забил 11, Лео Месси стал автором 8 мячей в 20 первых матчах, а Криштиану Роналду и вовсе не забил ни разу!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Эрлинг Холанд
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