Холанд установил невероятное бомбардирское достижение

Манчестер Сити в первом туре группового раунда Лиги чемпионов одолел Севилью, а их главный бомбардир Эрлинг Холанд отметился дублем.

Для норвежского нападающего это были уже 24-й и 25-й голы в рамках главного еврокубкового турнира, хотя провел он всего 20-й поединок.

Смотри на ISPORT: Видео голов Холанда в матче против Севильи

Интересно то, что четыре лучших бомбардира в истории ЛЧ забили только 31 гол на всех в своих первых 20 матчах.

Карим Бензема отметился 12-ю голами, Роберт Левандовски забил 11, Лео Месси стал автором 8 мячей в 20 первых матчах, а Криштиану Роналду и вовсе не забил ни разу!