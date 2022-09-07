Севилья - Манчестер Сити 0:4 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Во вторник, 6 сентября, Севилья в первом туре группового раунда Лиги чемпионов принимала на своем поле Манчестер Сити.

Подопечные Хосепа Гвардиолы успешно стартовали в новом розыгрыше турнира, одержав над соперником разгромную победу со счетом 4:0.

Гости вышли вперед в середине первого тайма благодаря точному удару Эрлинга Холанда. Во второй половине встречи "горожане" отправили в ворота испанской команды еще три мяча - отличился Фил Фоден, Холанд оформил дубль, а окончательный результат в компенсированное время установил Рубен Диаш.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Севилья - Манчестер Сити:

Севилья - Манчестер Сити 0:4

Голы: Холанд, 20, 67, Фоден, 58, Диаш, 90+2

Севилья: Буну - Навас, Кармона, Ньянзу, Акунья - Гудель, Дилэйни (Хордан, 46) - Гомес (Сусо, 73), Ракитич (Мир, 46), Теллес (Дольберг, 46) - Иско (Янузай, 78)

Манчестер Сити: Эдерсон - Гомес, Диаш, Аканджи, Канселу - Силва, Родри (Филлипс, 78), Де Брюйне (Марез, 78) - Грилиш (Гюндоган, 62), Холанд (Альварес, 70), Фоден (Палмер, 70)

Предупреждение: Мир, 89.

Источник: MEGOGO