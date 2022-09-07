iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Претендент на гол года от Гримальдо, дубли Мбаппе и Холанда: все мячи игрового дня Лиги чемпионов

Вашему вниманию видео всех забитых мячей в первый игровой день главного клубного турнира Европы.
Сегодня, 12:50
Холанд отличился дублем / Getty Images
Холанд отличился дублем / Getty Images
0 0 0

Во вторник, 6 сентября, стартовали матчи группового раунда Лиги чемпионов.

В первый игровой день турнира состоялись восемь поединков, и в каждом из них не обошлось без забитых мячей. Среди прочего, безусловно, стоит отметить яркую выездную победу донецкого Шахтера над Лейпцигом, дубли Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда, которые помогли ПСЖ и Манчестер Сити обыграть Ювентус и Севилью соответственно, и гол защитника Бенфики Алекса Гримальдо роскошным дальним ударом.

Читай также: Холанд установил невероятное бомбардирское достижение

Лига чемпионов. 1-й тур

Группа Е
Динамо Загреб (Хорватия) - Челси (Англия) 1:0
РБ Зальцбург (Австрия) - Милан (Италия) 1:1

Группа F
РБ Лейпциг (Германия) - Шахтер Донецк (Украина) 1:4
Селтик (Шотландия) - Реал Мадрид (Испания) 0:3

Группа G
Боруссия Дортмунд (Германия) - Копенгаген (Дания) 3:0
Севилья (Испания) - Манчестер Сити (Англия) 0:4

Группа H
ПСЖ (Франция) - Ювентус (Италия) 2:1
Бенфика (Португалия) - Маккаби Хайфа (Израиль) 2:0

Вашему вниманию видео всех голов игрового дня Лиги чемпионов:

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов шахтер ювентус лейпциг Манчестер Сити ПСЖ Килиан Мбаппе видео голов Эрлинг Холанд Алекс Гримальдо
0 0 0

Статьи по теме

Икарди определился с местом продолжения карьеры Икарди определился с местом продолжения карьеры
Швед: Спасибо Украине за поддержку, мы заслужили победу Швед: Спасибо Украине за поддержку, мы заслужили победу
"Беспроигрышная ситуация": Фьюри объяснил, почему Джошуа стоит подраться с ним "Беспроигрышная ситуация": Фьюри объяснил, почему Джошуа стоит подраться с ним
В Бразилии случился сумасшедший автогол - двух игроков уже уволили из команды В Бразилии случился сумасшедший автогол - двух игроков уже уволили из команды
Помочь журналистам

Видео

В Бразилии случился сумасшедший автогол - двух игроков уже уволили из команды
В Бразилии случился сумасшедший автогол - двух игроков уже уволили из команды

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Бокс15:05
"Беспроигрышная ситуация": Фьюри объяснил, почему Джошуа стоит подраться с ним
Европа14:40
В Бразилии случился сумасшедший автогол - двух игроков уже уволили из команды
Бокс14:29
"Большая и улучшенная версия": Фьюри сравнил себя с Усиком
Европа13:57
Икарди определился с местом продолжения карьеры
Киберспорт13:43
ESL Pro League S16: онлайн-трансляция всех матчей группы В
Лига Чемпионов13:28
Швед: Спасибо Украине за поддержку, мы заслужили победу
Игровые13:27
Главный матч в истории: Украина сыграет в 1/4 финала чемпионата мира по волейболу
Европа13:08
Зидан среди претендентов на замену Тухелю в Челси
Лига Чемпионов13:00
Барселона или Интер, Аякс или Наполи - кто будет в плей-офф: прогноз суперкомпьютера на Лигу чемпионов-2022/23
Лига Чемпионов12:50
Претендент на гол года от Гримальдо, дубли Мбаппе и Холанда: все мячи игрового дня Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK