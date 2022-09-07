Претендент на гол года от Гримальдо, дубли Мбаппе и Холанда: все мячи игрового дня Лиги чемпионов
Во вторник, 6 сентября, стартовали матчи группового раунда Лиги чемпионов.
В первый игровой день турнира состоялись восемь поединков, и в каждом из них не обошлось без забитых мячей. Среди прочего, безусловно, стоит отметить яркую выездную победу донецкого Шахтера над Лейпцигом, дубли Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда, которые помогли ПСЖ и Манчестер Сити обыграть Ювентус и Севилью соответственно, и гол защитника Бенфики Алекса Гримальдо роскошным дальним ударом.
Читай также: Холанд установил невероятное бомбардирское достижение
Лига чемпионов. 1-й тур
Группа Е
Динамо Загреб (Хорватия) - Челси (Англия) 1:0
РБ Зальцбург (Австрия) - Милан (Италия) 1:1
Группа F
РБ Лейпциг (Германия) - Шахтер Донецк (Украина) 1:4
Селтик (Шотландия) - Реал Мадрид (Испания) 0:3
Группа G
Боруссия Дортмунд (Германия) - Копенгаген (Дания) 3:0
Севилья (Испания) - Манчестер Сити (Англия) 0:4
Группа H
ПСЖ (Франция) - Ювентус (Италия) 2:1
Бенфика (Португалия) - Маккаби Хайфа (Израиль) 2:0
Вашему вниманию видео всех голов игрового дня Лиги чемпионов:
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги чемпионов сезона-2022/23.
Источник: MEGOGO