Претендент на гол года от Гримальдо, дубли Мбаппе и Холанда: все мячи игрового дня Лиги чемпионов

Во вторник, 6 сентября, стартовали матчи группового раунда Лиги чемпионов.

В первый игровой день турнира состоялись восемь поединков, и в каждом из них не обошлось без забитых мячей. Среди прочего, безусловно, стоит отметить яркую выездную победу донецкого Шахтера над Лейпцигом, дубли Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда, которые помогли ПСЖ и Манчестер Сити обыграть Ювентус и Севилью соответственно, и гол защитника Бенфики Алекса Гримальдо роскошным дальним ударом.

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Лига чемпионов. 1-й тур

Группа Е

Динамо Загреб (Хорватия) - Челси (Англия) 1:0

РБ Зальцбург (Австрия) - Милан (Италия) 1:1

Группа F

РБ Лейпциг (Германия) - Шахтер Донецк (Украина) 1:4

Селтик (Шотландия) - Реал Мадрид (Испания) 0:3

Группа G

Боруссия Дортмунд (Германия) - Копенгаген (Дания) 3:0

Севилья (Испания) - Манчестер Сити (Англия) 0:4

Группа H

ПСЖ (Франция) - Ювентус (Италия) 2:1

Бенфика (Португалия) - Маккаби Хайфа (Израиль) 2:0

Вашему вниманию видео всех голов игрового дня Лиги чемпионов:

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Источник: MEGOGO