Реал договорился со звездой сборной Англии о трансфере летом

Трент Александр-Арнольд, скорее всего, перейдет в стан мадридцев на правах свободного агента.

Мадридский Реал договорился о громком трансфере летом следующего года.

Как сообщает журналист Рамон Альварес, «сливочные» пришли к согласию с Трентом Александром-Арнольдом о его переходе на правах свободного агента.

Детали личного контракта между футболистом и клубом пока остаются неизвестными.

Отмечается, что трансфер может состояться и зимой, но тогда Реалу придется договариваться и с Ливерпулем, чего может быть трудно достичь.

Напомним, ранее сообщалось, что Реал убрал изображение Мбаппе из рекламной кампании после обвинений в изнасиловании.

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