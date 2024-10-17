iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал договорился со звездой сборной Англии о трансфере летом

Трент Александр-Арнольд, скорее всего, перейдет в стан мадридцев на правах свободного агента.
Сегодня, 17:23
Трент Александр-Арнольд / Getty Images
Трент Александр-Арнольд / Getty Images

Мадридский Реал договорился о громком трансфере летом следующего года.

Как сообщает журналист Рамон Альварес, «сливочные» пришли к согласию с Трентом Александром-Арнольдом о его переходе на правах свободного агента.

Детали личного контракта между футболистом и клубом пока остаются неизвестными.

Отмечается, что трансфер может состояться и зимой, но тогда Реалу придется договариваться и с Ливерпулем, чего может быть трудно достичь.

Напомним, ранее сообщалось, что Реал убрал изображение Мбаппе из рекламной кампании после обвинений в изнасиловании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Трент Александр-Арнольд

Статьи по теме

Беллингем получил именные бутсы от известного бренда Беллингем получил именные бутсы от известного бренда
Игрок сборной Англии проспорил Тренту круглую сумму денег из-за его гола Финляндии Игрок сборной Англии проспорил Тренту круглую сумму денег из-за его гола Финляндии
Аль-Хиляль хочет заменить Неймара на Винисиуса Аль-Хиляль хочет заменить Неймара на Винисиуса
Рауль покинет пост главного тренера Кастильи Рауль покинет пост главного тренера Кастильи
Помочь журналистам

Видео

Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября
Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вылетела из ТОП-100, падения Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа18:33
Месси рассказал, кто по его мнению заслуживает Золотой Мяч-2024
Европа18:20
Хавбек сборной Испании заинтересовал ряд крупных клубов
Европа17:59
Ювентус работает над разрывом контракта с Погба
Европа17:50
ПСЖ договорился с Энрике о продлении контракта
Европа17:23
Реал договорился со звездой сборной Англии о трансфере летом
Европа17:15
Форвард Барселоны доверил реконструкцию дома только своим согражданам
Европа16:48
Манчестер Юнайтед включил в шорт-лист наставника сборной, пошумевшей на Евро
Украина16:24
Баскетболист, пытавшийся незаконно покинуть Украину, нашел себе клуб
Европа15:57
Аморим прокомментировал слухи о его назначении в Манчестер Сити
Европа15:35
Руменигге - о жалобах на календарь: Игроки с агентами сами загнали себя в ловушку
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK