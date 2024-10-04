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Жирона сообщила сроки восстановления Цыганкова от травмы

Неутешительная новость для всех фанатов вингера сборной Украины.
Сегодня, 16:30
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Виктор Цыганков не сможет помочь Жироне на протяжении длительного периода времени.

Каталонский клуб в социальных сетях сообщил, что у 26-летнего украинца диагностировали повреждение сухожилия двуглавой мышцы бедра левой ноги.

На восстановление от этой травмы Цыганкову понадобится примерно пять недель.

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Напомним, что Виктор Цыганков травмировался в первом тайме матча Лиги чемпионов против Фейеноорда (2:3).

По этой причине вингер будет вынужден пропустить не только игры испанского коллектива, но еще и будущие игры сборной Украины против Грузии и Чехии в рамках Лиги наций.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Жирона

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