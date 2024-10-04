Жирона сообщила сроки восстановления Цыганкова от травмы
Виктор Цыганков не сможет помочь Жироне на протяжении длительного периода времени.
Каталонский клуб в социальных сетях сообщил, что у 26-летнего украинца диагностировали повреждение сухожилия двуглавой мышцы бедра левой ноги.
На восстановление от этой травмы Цыганкову понадобится примерно пять недель.
🏥 COMUNICAT MÈDIC |— Girona FC (@GironaFC) October 4, 2024
Viktor Tsygankov pateix una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama esquerra.
Temps aproximat de baixa: 5 setmanes.
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Напомним, что Виктор Цыганков травмировался в первом тайме матча Лиги чемпионов против Фейеноорда (2:3).
По этой причине вингер будет вынужден пропустить не только игры испанского коллектива, но еще и будущие игры сборной Украины против Грузии и Чехии в рамках Лиги наций.
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