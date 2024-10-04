Жирона сообщила сроки восстановления Цыганкова от травмы

Неутешительная новость для всех фанатов вингера сборной Украины.

Виктор Цыганков не сможет помочь Жироне на протяжении длительного периода времени.

Каталонский клуб в социальных сетях сообщил, что у 26-летнего украинца диагностировали повреждение сухожилия двуглавой мышцы бедра левой ноги.

На восстановление от этой травмы Цыганкову понадобится примерно пять недель.

🏥 COMUNICAT MÈDIC |



Viktor Tsygankov pateix una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama esquerra.

Temps aproximat de baixa: 5 setmanes. — Girona FC (@GironaFC) October 4, 2024

Читай также: Артета рассказал, когда стоит ждать возвращения Зинченко

Напомним, что Виктор Цыганков травмировался в первом тайме матча Лиги чемпионов против Фейеноорда (2:3).

По этой причине вингер будет вынужден пропустить не только игры испанского коллектива, но еще и будущие игры сборной Украины против Грузии и Чехии в рамках Лиги наций.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!