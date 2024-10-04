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Артета рассказал, когда стоит ждать возвращения Зинченко

Совсем скоро украинец будет готов снова помогать своей команде.
Сегодня, 16:16
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Игрок Арсенала Александр Зинченко не выходит на футбольное поле с середины сентября из-за травмы икроножной мышцы.

Главный тренер "канониров" Микель Артета в преддверии матча против Саутгемптона в рамках АПЛ рассказал о сроках возвращения украинца, а также капитана команды Мартина Эдегора.

"Очень сложно сказать, когда Мартин вернется. Но он так упорно работает, чтобы быть готовым как можно раньше, он делает все возможное".

"Что же касается Зинченко, то он может быть готов после международной паузы", - цитирует испанца Фабрицио Романо.

Напомним, что недавно Transfermarkt обновил стоимость игроков, выступающих в Английской Премьер-лиге, в результате чего стоимость Александра Зинченко претерпела изменений.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Микель Артета Арсенал Лондон Александр Зинченко

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