iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"С Сити такого не произойдет": Гвардиола подколол Манчестер Юнайтед, говоря о своем уходе

Испанец уверен, что у "горожан" не случится такая же катастрофа, как у их соседей.
Сегодня, 16:57
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Тема с контрактом главного тренера Манчестер Сити Пепа Гвардиолы остается одной из самых горячих в мировом футболе.

Обсуждая то, что произойдет с клубом, если он все же уйдет следующим летом, испанский наставник в качестве аналогии использовал Манчестер Юнайтед и уход сэра Алекса Фергюсона.

"Я не знаю, что произошло (в Юнайтед). Это будет плохой знак для клуба, если после ухода одного человека все пойдет наперекосяк. Возможно, они (Сити) будут совершать ошибки, но во время ошибок они будут их решать", - цитирует тренера talkSPORT.

"Тогда ошибки будут решены немедленно, это точно. Ребята точно знают, что им нужно делать. Они будут терпеливы, спокойны, они знают, что им нужно делать".

Читай также: Манчестер Юнайтед провел переговоры с несколькими кандидатами на место тен Хага

"Клуб хорошо управляется, и у него хорошая структура. Солидные клубы не зависят от той или иной фигуры. Когда клуб силен, это не имеет значения. В противном случае это было бы нехорошо".

После восьми туров АПЛ Манчестер Сити занимает второе место в таблице, отставая от лидера чемпионата в лице Ливерпуля на одно очко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Манчестер Сити сэр Алекс Фергюсон Пеп Гвардиола

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед попросил другой клуб "подбросить" его игроков на церемонию Золотого мяча Манчестер Юнайтед попросил другой клуб "подбросить" его игроков на церемонию Золотого мяча
Манчестер Юнайтед провел переговоры с несколькими кандидатами на место тен Хага Манчестер Юнайтед провел переговоры с несколькими кандидатами на место тен Хага
Форвард Манчестер Юнайтед не собирается уходить зимой из команды Форвард Манчестер Юнайтед не собирается уходить зимой из команды
Апанащенко стала первым игроком сборной Украины со 150 матчами за команду Апанащенко стала первым игроком сборной Украины со 150 матчами за команду
Помочь журналистам

Видео

Довбик забил, а Рома нанесла Динамо третье поражение в Лиге Европы: видео лучших моментов матча
Довбик забил, а Рома нанесла Динамо третье поражение в Лиге Европы: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: падения Костюк, Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других, новая первая ракетка мира
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300, провал Марченко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Украина18:30
Апанащенко стала первым игроком сборной Украины со 150 матчами за команду
Европа18:30
Боруссия Дортмунд неожиданно проиграла аутсайдеру Бундеслиги
Украина18:10
Ингулец обновил клубный антирекорд серии без побед
Европа17:59
Наполи не без проблем одолел аутсайдера Серии А благодаря голу своего капитана
Формула 117:54
Руководитель Макларен заявил, что Норрис и Пиастри точно останутся в команде
Европа17:25
Ребров поздравил Довбика с голом в ворота Динамо
Другие страны17:23
Сборная Саудовской Аравии может вернуть своего бывшего тренера
Европа16:57
"С Сити такого не произойдет": Гвардиола подколол Манчестер Юнайтед, говоря о своем уходе
Европа16:50
Экс-тренер Реала может потерять работу уже в ближайшее время
Европа16:40
Савиола - о Ямале: У него есть все, чтобы стать номером один в мире
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK