"С Сити такого не произойдет": Гвардиола подколол Манчестер Юнайтед, говоря о своем уходе

Испанец уверен, что у "горожан" не случится такая же катастрофа, как у их соседей.

Тема с контрактом главного тренера Манчестер Сити Пепа Гвардиолы остается одной из самых горячих в мировом футболе.

Обсуждая то, что произойдет с клубом, если он все же уйдет следующим летом, испанский наставник в качестве аналогии использовал Манчестер Юнайтед и уход сэра Алекса Фергюсона.

"Я не знаю, что произошло (в Юнайтед). Это будет плохой знак для клуба, если после ухода одного человека все пойдет наперекосяк. Возможно, они (Сити) будут совершать ошибки, но во время ошибок они будут их решать", - цитирует тренера talkSPORT.

"Тогда ошибки будут решены немедленно, это точно. Ребята точно знают, что им нужно делать. Они будут терпеливы, спокойны, они знают, что им нужно делать".

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"Клуб хорошо управляется, и у него хорошая структура. Солидные клубы не зависят от той или иной фигуры. Когда клуб силен, это не имеет значения. В противном случае это было бы нехорошо".

После восьми туров АПЛ Манчестер Сити занимает второе место в таблице, отставая от лидера чемпионата в лице Ливерпуля на одно очко.

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