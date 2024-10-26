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Манчестер Юнайтед провел переговоры с несколькими кандидатами на место тен Хага

В ноябре манкунианцы могут получить нового главного тренера.
Сегодня, 12:42
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

Манчестер Юнайтед провел "секретные переговоры" с несколькими кандидатами на пост главного тренера, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 10 дней назад в Барселону прилетала делегация из четырех человек во главе с гендиректором МЮ Омаром Беррадой, чтобы поговорить с Хави.

В списке потенциальных сменщиков Эрика тен Хага также находятся нынешний главный тренер Спортинга Рубен Аморим, экс-тренер Боруссии Д Эдин Терзич и главный тренер Брентфорда Томас Франк.

Если тен Хаг не улучшит результаты команды, то во время паузы на международные матчи в ноябре будет рассмотрен вариант с его увольнением.

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Сам нидерландский наставник продолжает заявлять, что он находится "на одной волне" с руководством "красных дьяволов".

Манчестер Юнайтед занимает 12-е место в АПЛ, набрав после 8 туров 11 очков. В Лиге Европы команда три раза сыграла вничью в трех турах турнира.

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