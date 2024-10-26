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Форвард Манчестер Юнайтед не собирается уходить зимой из команды

Джошуа Зиркзе настроен бороться за место в стартовом составе.
Сегодня, 11:32
Джошуа Зиркзе / Getty Images
Джошуа Зиркзе / Getty Images

Недавно появилась информация, что летний новичок Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзе намерен покинуть команду во время зимнего трансферного окна из-за нехватки игрового времени.

Однако журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг опровергает это сообщение - нидерландец не собирается уходить из МЮ в январе.

По информации источника, 23-летний игрок уверен в своих способностях. Он хочет зарекомендовать себя в команде и видит себя главным форвардом.

В нынешнем сезоне Джошуа Зиркзе записал на свой счет всего один гол и один ассист в 12 матчах манкунианцев во всех турнирах.

Ранее легендарный соотечественник Зиркзе Рууд Гуллит заявил, что Джошуа следовало перейти в Милан, а не Манчестер Юнайтед.

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