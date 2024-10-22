Новичок Манчестер Юнайтед хочет покинуть клуб уже в январе
Летний новичок Манчестер Юнайтед Джжошуа Зиркзе хочет уйти из клуба, утверджает Calciomercato.
Напомним, форвард присоединился к манкунианцам этим летом, перейдя из Болоньи за 42 млн евро.
Зиркзе провел пока только восемь матчей, выйдя в четырех из них в стартовом составе, отличившись одним голом.
Теперь же Джошуа хочет вернуться обратно в Серию А уже в январе, однако решение о трансфере все равно будет принимать клуб.
Сообщается, что Ювентус был бы не против заполучить Зиркзе, Мотта работал вместе с ним в Болонье. Однако Манчестер Юнайтед вряд ли так просто отпустить дорогого форварда, хотя аренда не исключается.
Ранее также сообщалось, что арегнтинский талант заинтересовал английских грандов.
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