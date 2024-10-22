Новичок Манчестер Юнайтед хочет покинуть клуб уже в январе

Летний новичок Манчестер Юнайтед Джжошуа Зиркзе хочет уйти из клуба, утверджает Calciomercato.

Напомним, форвард присоединился к манкунианцам этим летом, перейдя из Болоньи за 42 млн евро.

Зиркзе провел пока только восемь матчей, выйдя в четырех из них в стартовом составе, отличившись одним голом.

Теперь же Джошуа хочет вернуться обратно в Серию А уже в январе, однако решение о трансфере все равно будет принимать клуб.

Сообщается, что Ювентус был бы не против заполучить Зиркзе, Мотта работал вместе с ним в Болонье. Однако Манчестер Юнайтед вряд ли так просто отпустить дорогого форварда, хотя аренда не исключается.

Ранее также сообщалось, что арегнтинский талант заинтересовал английских грандов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!