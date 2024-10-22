Ливерпуль может заменить Салаха талантливым вингером Брайтона

Вингер Брайтона Факундо Буонанотте заинтересовал английские гранды, пишет FourFourTwo.

19-летний аргентинец в текущем сезоне отправился в аренду в Лестер, где уже успел себя проявить. У Факундо три гола и две передачи в семи матчах АПЛ.

Ливерпуль и Манчестер Сити внимательно следят за успехами Буонанотте, а потому шансы Лестера сохранить игрока у себя практически нулевые.

Как пишет издание, сам Факундо не прочь присоединится к любому из двух клубов. Он перебрался в Брайтон из Росарио всего за 5 млн евро, а теперь "чайки" могут выручить за него будущим летом не менее 30 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Салах определился со своим будущим.

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