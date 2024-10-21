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Салах определился со своим будущим

"Египетский король" хочет продлить свое пребывание в Ливерпуле.
Вчера, 22:34
Мохаммед Салах / Getty Images
Мохаммед Салах / Getty Images

Лидер мерсисайдского Ливерпуля Мохаммед Салах принял решение относительно своего будущего.

Как сообщает издание Football Insider. египтянин хочет остаться в стане «красных». Салах выразил желание продлить контракт до 2027 года.

Конкретные финансовые условия, которые требует вингер остаются неизвестными, но известно, что Мохамед не собирается идти на серьезное снижение зарплаты и хочет «серьезное» предложение.

Напомним, ранее еще один лидер Ливерпуля выразил желание продлить контракт.

Действующее соглашение Салаха истекает летом следующего года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Мохаммед Салах

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