Салах определился со своим будущим

"Египетский король" хочет продлить свое пребывание в Ливерпуле.

Лидер мерсисайдского Ливерпуля Мохаммед Салах принял решение относительно своего будущего.

Как сообщает издание Football Insider. египтянин хочет остаться в стане «красных». Салах выразил желание продлить контракт до 2027 года.

Конкретные финансовые условия, которые требует вингер остаются неизвестными, но известно, что Мохамед не собирается идти на серьезное снижение зарплаты и хочет «серьезное» предложение.

Напомним, ранее еще один лидер Ливерпуля выразил желание продлить контракт.

Действующее соглашение Салаха истекает летом следующего года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!