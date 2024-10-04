Гуллит: Зиркзе нужно было переходить в Милан, а не Манчестер Юнайтед

Прошлым летом Джошуа Зиркзе мог сменить Болонью на Милан, но трансфер так и не состоялся из-за проблем с выплатами.

В итоге 23-летний форвард перешел в Манчестер Юнайтед, где он пока что не может продемонстрировать то, за что его приобрели за 42,5 миллиона евро.

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Легенда футбола Рууд Гуллит считает, что Зиркзе допустил ошибку, не "добив" переход в Милан.

"Зиркзе было бы лучше сказать "да" Милану вместо того, чтобы перейти в Манчестер Юнайтед. Несколько сезонов в Серии А в таком ТОП-клубе, как Милан, были бы очень полезными для его взросления".

"Но сейчас он находится в среде с множеством проблем, и это не идет на пользу его прогрессу", - приводит слова Гуллита итальянский журналист Николо Скира.

В нынешнем сезоне Джошуа Зиркзе записал на свой счет только один гол в девяти матчах Манчестер Юнайтед во всех турнирах.

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