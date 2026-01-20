iSport.ua
Росеньор вернул в обойму Челси списанного Мареской

Новая метла метет по-новому.
Вчера, 22:51       Автор: Антон Федорцив
Аксель Дисаси / Getty Images
Аксель Дисаси / Getty Images

Защитник лондонского Челси Аксель Дисаси возобновил тренировки с первой командой. Наставник "синих" Лиам Росеньор рассчитывает на конголезца, сообщает The Independent.

"У меня была очень хорошая встреча с ним. Я сказал игрокам, что для всех будет старт с чистого листа, поэтому с моей стороны было правильно поговорить с ним. Он отстает в плане физической формы, и мы будем с ним работать", – заявил тренер.

Дисаси не выходил на поле в составе Челси в течение года. Вторую половину прошлого сезона он провел в бирмингемской Астон Вилле на правах аренды. Летом центрбек попал в немилость тогдашнего менеджера "синих" Энцо Марески.

Тем временем лондонский Фулхэм положил глаз на вингера Манчестер Сити.

