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Футбол

Падший бриллиант Барселоны выбрал следующий клуб

Нападающий испанского гранда постарается перезапустить карьеру.
Вчера, 18:55       Автор: Антон Федорцив
Ансу Фати / Getty Images
Ансу Фати / Getty Images

Вингер Ансу Фати покинет чемпионат Испании. Воспитанник Барселоны согласился перейти в Монако, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Бронзовый призер французской Лиги 1 возьмет нападающего в аренду. Договор с Барсой будет предусматривать опцию выкупа Фати. Княжеский клуб выиграл конкуренцию у лондонского Челси и ряда других коллективов.

Фати провалил сезон 2024/25. Он лишился места в обойме "блаугранас" и провел на поле всего 298 минут (11 матчей). Результативными действиями на протяжении кампании вингер не отличился.

Тем временем новый вундеркинд Барселоны Ламин Ямаль вскоре подпишет контракт на длительный срок.

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