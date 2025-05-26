Челси стремится перехватить бывшую надежду Барселоны

Лондонский Челси проявил интерес к нападающему испанской Барселоны Ансу Фати. "Синие" составят конкуренцию французскому Монако, утверждает журналистка Хелена Кондис в X.

Суперагент Жорже Мендеш приехал на разговор с руководством Барсы по поводу двух клиентов. Ламин Ямаль продлит контракт с "блаугранас". В свою очередь Фати желает покинуть каталонцев из-за нехватки игрового времени.

Монако предложил Барсе аренду вингера с правом выкупа. Тем временем детали предложения Челси пока неизвестны. Барселона же оставит вингера, если он согласится на уменьшенную вдвое зарплату.

Кстати, вратарь Жоан Гарсия из Эспаньола может стать первым трансфером лета для Барселоны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!