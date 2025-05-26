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Футбол

Барселона согласовала переход вратаря принципиального соперника

Чемпион Испании решил поработать на перспективу.
Вчера, 15:49       Автор: Антон Федорцив
Жоан Гарсия / Getty Images
Жоан Гарсия / Getty Images

Испанская Барселона близка к первому трансферу лета. "Блаугранас" стремятся подписать голкипера Эспаньола Жоана Гарсию, сообщает Cadena SER.

Барса согласовала детали личного контракта вратаря. Вскоре чемпион Ла Лиги должен активировать клаусулу Гарсии. Она составит 25 млн евро, поскольку он не получил вызов в сборную Испании на Финал четырех Лиги наций.

В то же время Барса, скорее всего, не будет рассчитывать на кипера сразу. Следующий сезон "блаугранас" планируют сыграть с терр Штегеном и Щесны. Гарсия же поедет в аренду в севильский Бетис либо Валенсию.

Тем временем Хаби Алонсо объявил старт новой эры в мадридском Реале.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона эспаньол Жоан Гарсия

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