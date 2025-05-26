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Футбол

Хаби Алонсо объявил о начале новой эры в Реале

Новый наставник "сливочных" отметился громким заявлением.
Вчера, 14:29       Автор: Антон Федорцив
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

Мадридский Реал представил Хаби Алонсо в качестве главного тренера команды. Баск прокомментировал назначение на мостик "сливочных", сообщает AS.

"Для меня это, несомненно, особенный день. Я отмечу его на всю жизнь в своем календаре. Я счастлив быть здесь, считаю это место собственным домом. Связь с Реалом никогда не прерывалась.

И когда полтора часа назад я вошел в Вальдебебас, это чувство снова возродилось во мне. Я чувствую, что это начало новой эры. Флорентино, благодарю вас за уверенность во мне. Болельщики Мадрида, чувствую, готовы к началу новой эры и с нетерпением ждут этого. Что мы станем еще больше, сделаем историю этого клуба еще более великой", – заявил тренер.

Хаби Алонсо подписал с Реалом 3-летний контракт. В должности молодой специалист заменил итальянца Карло Анчелотти. Ранее испанский тренер работал с леверкузенским Байером, который привел к титулу Бундеслиги 2023/24.

К слову, ранее Байер назначил нового тренера вместо Хаби Алонсо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хаби Алонсо Реал Мадрид

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