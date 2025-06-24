Монако отказался от покупки голкипера Манчестер Юнайтед

Монако решил выйти из переговоров с Андре Онана, пишет The Telegraph.

Напомним, что Манчестер Юнайтед открыт для продажи камерунца, однако покупателей оказалось не так и много.

Монако считался главным фаворитом, однако французы не сумели даже договориться с вратарем, и вышли из переговоров.

Как пишет издание, монегаски не потянули финансовые запросы кипера, и решили искать более доступную альтернативу.

Ранее также сообщалось, что Фенербахче договорился с игроком МЮ.

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