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Футбол

Монако отказался от покупки голкипера Манчестер Юнайтед

Монегаски не потянули зарплату Андре Онана.
Сегодня, 21:45       Автор: Андрей Безуглый
Андре Онана / Getty Images
Андре Онана / Getty Images

Монако решил выйти из переговоров с Андре Онана, пишет The Telegraph.

Напомним, что Манчестер Юнайтед открыт для продажи камерунца, однако покупателей оказалось не так и много.

Монако считался главным фаворитом, однако французы не сумели даже договориться с вратарем, и вышли из переговоров.

Как пишет издание, монегаски не потянули финансовые запросы кипера, и решили искать более доступную альтернативу.

Ранее также сообщалось, что Фенербахче договорился с игроком МЮ.

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