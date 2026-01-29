Меркушина - о золоте ЧЕ: Фактически каждый круг молилась
Высказалась после победы.
Накануне Анастасия Меркушина стала чемпионкой индивидуальной гонки. После завоевания золота украинская биатлонистка прокомментировала гонку.
Невероятно, я на седьмом небе от счастья. Немного было ощущение, что это невозможно, что это сон. Но я очень счастлива.
Переживала ужасно и фактически каждый круг молилась: "Господи, помоги. Господи, дай мне сил добежать". Думала хотя бы удержаться в тройке, а победа — это просто вау.
"Благодарю всех за поддержку. А что касается хейтеров - спасибо, что вы толкали меня вперед, вдохновляли вот этим всем и заставляли бороться против всего этого".
Напомним, что для спортсменки это второе золото. Первое она завоевала в 2023 году в спринте в Ленцерхайде.
