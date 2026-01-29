НБА: Кливленд разобрался с Лейкерс, Юта уступила Голден Стейт
В ночь на четверг, 29 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны девять матчей.
Результаты матчей НБА за 29 января
Индиана – Чикаго – 113:110 (24:33, 25:20, 27:32, 37:25)
Индиана: Сиакам 20, Нембхард 18 + 9 передач, Уокер 16, Несмит 14, Ферфи 2 + 7 подборов – старт; Матурин 15 + 8 подборов, Хафф 10 + 7 подборов, Макконнелл 8 + 6 передач, Поттер 7, Шеппард 3, Джексон 0.
Чикаго: Вучевич 25 + 9 подборов, Бузелис 20 + 8 подборов, Уайт 14, Гидди 10 + 7 передач, Окоро 5 – старт; Досунму 19, Смит 13 + 11 подборов, Хертер 4, Филлипс 0, Терри 0, Уильямс 0.
Кливленд – Лейкерс – 129:99 (24:28, 33:27, 42:22, 30:22)
Кливленд: Митчелл 25, Тайсон 20 + 6 передач, Аллен 17 + 9 подборов, Уэйд 11, Меррилл 4 – старт; Хантер 19, Брайант 10, Томлин 8, Проктор 8, Портер 7, Болл 0, Нэнс 0.
Лейкерс: Дончич 29 + 6 передач, Джеймс 11 + 6 потерь, Эйтон 10, Ларэвиа 6, Смарт 2 – старт; Винсент 11, Джеймс-младший 8, Хэйс 7, Тимми 6, Кнехт 5, Вандербилт 4, Клебер 0, Хатимура 0.
Бостон – Атланта – 106:117 (18:38, 28:22, 30:27, 30:30)
Бостон: Браун 21 + 7 подборов, Притчард 12, Хаузер 12 + 7 подборов, Уайт 11, Уильямс 2 – старт; Саймонс 12, Гарза 11 + 6 передач, Гонсалес 10, Шайерман 6, Майнотт 5, Уолш 4 + 7 подборов.
Атланта: Александер-Уокер 21, Джонсон 19 + 14 подборов + 7 передач, Оконгву 17, Дэниэлс 15 + 9 передач + 5 перехватов, Кисперт 13 – старт; Макколлум 13, Кеннард 9, Крейчи 5, Гуйе 5, Уоллес 0, Колоко 0.
Майами – Орландо – 124:133 (27:34, 41:25, 20:40, 36:34)
Майами: Пауэлл 22, Адебайо 21 + 12 подборов + 7 передач, Уиггинс 16, Ларссон 8 + 9 подборов, Якучионис 2 – старт; Фонтеккьо 23, Смит 13 + 7 передач, Хакес 13, Уэйр 4, Йович 2.
Орландо: Банкеро 31 + 12 подборов, Блэк 26 + 7 подборов, Бэйн 23, Саггс 16, Картер 10 – старт; да Силва 12, Джонс 5 + 9 передач, Айзек 4, М. Вагнер 3, Пенда 3, Ричардсон 0.
Торонто – Нью-Йорк – 92:119 (28:18, 23:29, 19:35, 22:37)
Торонто: Ингрэм 27, Барнс 17 + 10 подборов + 5 потерь, Барретт 14 + 8 подборов, Куикли 7, Мюррэй-Бойлс 4 + 4 блок-шота – старт; Дик 11, Мамукелашвили 9, Шэд 3, Темпл 0, Уолтер 0, Бэттл 0, Мобо 0, Агбаджи 0.
Нью-Йорк: Бриджес 30, Ануноби 26 + 6 перехватов, Харт 22 + 6 передач, Брансон 13, Таунс 8 + 22 подбора – старт; Шэмет 9, Колек 5 + 10 передач, Ябуселе 4, Хукпорти 2, Кларксон 0, Диавара 0.
Мемфис – Шарлотт – 97:112 (28:36, 27:26, 20:28, 22:22)
Мемфис: Джарен Джексон 26, Кауард 17, Лэндейл 10, Уэллс 6, Спенсер 4 + 6 передач – старт; Джексон 12, В. Уильямс 10, Кончар 8, Проспер 4, Колдуэлл-Поуп 0.
Шарлотт: Миллер 26, Бриджес 20, Диабате 18 + 19 подборов, Болл 16, Книппел 10 + 6 передач – старт; Секстон 6, Колкбреннер 6, Джеймс 5, Мэнн 3, Г. Уильямс 2, Грин 0, Макнили 0.
Даллас – Миннесота – 105:118 (29:31, 19:27, 27:34, 30:26)
Даллас: Вашингтон 21 + 7 подборов, Маршалл 18, Гэффорд 14, Кристи 9, Калеб Мартин 4 + 8 подборов – старт; Уильямс 17, Харди 11, Нембхард 6, Пауэлл 5 + 9 подборов, Келли 0.
Миннесота: Рэндл 31, Эдвардс 20 + 6 передач, Дивинченцо 8 + 5 перехватов, Макдэниэлс 8, Гобер 6 – старт; Рид 23 + 8 подборов, Беранже 9, Хайлэнд 7, Конли 6, Кларк 0.
Юта – Голден Стейт – 124:140 (24:34, 31:34, 38:33, 31:39)
Юта: Джордж 19 + 7 подборов + 7 передач, Бэйли 19 + 7 подборов, Маркканен 18, Нуркич 11, Михайлюк 2 – старт; Сенсабо 22, Коллиер 12 + 6 передач, Филиповски 12, Андерсон 6 + 6 передач, Клэйтон 3.
Голден Стейт: Карри 27 + 5 потерь, Муди 26, Подземски 11 + 8 подборов + 7 передач, Хорфорд 9 + 8 передач, Др. Грин 0 + 6 передач – старт; Сантос 16, Хилд 13, Ричард 13, Мелтон 12, Пост 10, Джексон-Дэвис 2, Спенсер 1, Леонс 0.
Хьюстон – Сан-Антонио – 99:111 (36:26, 26:28, 24:30, 13:27)
Хьюстон: Томпсон 25 + 7 подборов, Дюрэнт 24 + 6 передач, Шенгюн 18 + 10 подборов + 7 передач, Исон 10, Смит 8 + 7 подборов – старт; Шеппард 9, Капела 5, А. Холидэй 0, Тэйт 0, Окоги 0, Финни-Смит 0.
Сан-Антонио: Вембаньяма 28 + 16 подборов + 5 блок-шотов, Фокс 18 + 8 передач + 5 потерь, Касл 16 + 6 передач, Барнс 9, Шэмпени 2 – старт; К. Джонсон 17 + 7 подборов, Харпер 16, Васселл 5, Бийомбо 0, Маклафлин 0, Брайан 0, Уотерс 0, Корнет 0.
