Анастасия Меркушина выиграла "золото" чемпионата Европы

Украинка триумфовала в норвежском Шушене.
Сегодня, 17:29       Автор: Антон Федорцив
Анастасия Меркушина / Getty Images
Анастасия Меркушина / Getty Images

На чемпионате Европы по биатлону завершилась индивидуальная гонка среди женщин. Победительницей стала Анастасия Меркушина со временем 45:33.9 минуты.

Украинская биатлонистка одержала победу благодаря меткой стрельбе. На четырех рубежах Меркушина ни разу не промахнулась. Это позволило опередить итальянку Самуэлу Комолу (1 промах) и французскую спортсменку Вольдию Галмас Полен (2).

Для Меркушиной золотая медаль Шушена стала второй в карьере на чемпионатах Европы. В 2023 году она выиграла спринт на 7,5 км. Те соревнования принимал швейцарский Ленцергайде.

Чемпионат Европы Шушен, Норвегия
Женщины, индивидуальная гонка

1. Анастасия Меркушина (0+0+0+0) 45:33.9 минуты
2. Самуэла Комола (0+0+0+1) +3,0
3. Вольдия Галмас Полен (0+1+1+0) +4,8

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анастасия Меркушина Чемпионат Европы по биатлону

