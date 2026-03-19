НХЛ: Рейнджерс пропустили 6 голов от Нью-Джерси, Каролина обыграла Питтсбург
В ночь на четверг, 19 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись шесть матчей.
Результаты матчей НХЛ за 18 марта
Анахайм – Филадельфия – 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 – 2 Гленденинг (Хэтэуэй, Йорк)
0:2 – 27 Типпет (Сэнхайм)
1:2 – 39 Готье (Минтюков)
2:2 – 58 Карлссон (Готье, Терри)
2:3 – 62 Кэйтс (Мичков)
Калгари – Сент-Луис – 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)
Шайбы:
1:0 – 2 Зари (Строум)
1:1 – 23 Холлоуэй (Томас, Снаггеруд)
Колорадо – Даллас – 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 0:1)
Шайбы:
1:0 – 18 Макар (Маккиннон, Кадри)
1:1 – 26 Робертсон (Харли, Бастиан)
Вашингтон – Оттава – 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Шайбы:
1:0 – 28 Овечкин (Сандин)
2:0 – 38 Уилсон (Дюбуа, ван Римсдайк)
2:1 – 57 Штюцле (Шабо, Жиру)
3:1 – 58 Протас (Макмайкл)
4:1 – 59 Хатсон
Рейнджерс – Нью-Джерси – 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)
Шайбы:
1:0 – 15 Гавриков (Лафреньер)
1:1 – 16 Хишир (Братт, Браун)
1:2 – 19 Грицюк
2:2 – 21 Зибанежад (Перро)
2:3 – 31 Браун (Хишир, Джек Хьюз)
2:4 – 46 Майер (Коттер)
3:4 – 49 Шири ( Миллер, Робертсон)
3:5 – 53 Джек Хьюз (Браун, Немец)
3:6 – 56 Братт (Джек Хьюз, Диллон)
Каролина – Питтсбург – 6:5 (1:0, 1:1, 3:4, 1:0)
Шайбы:
1:0 – 9 Мартинук (Слэвин, Дж.Стаал)
1:1 – 29 Кросби (Карлссон, Ракелль)
2:1 – 36 Блэйк (Элерс, Холл)
2:2 – 41 Карлссон (Малкин, Ракелль)
3:2 – 43 Холл (Станковен, Блэйк)
3:3 – 47 Раст
4:3 – 53 Станковен (Блэйк, Элерс)
4:4 – 54 Карлссон (Кросби, Уозерспун)
4:5 – 55 Киндел (Соловьев, Манта)
5:5 – 57 Миллер (Элерс, Уокер)
6:5 – 64 Уокер (Джарвис, Ахо)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!