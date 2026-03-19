Месси забил 900 гол в карьере

Забил гол на 7-й минуте в Кубке чемпионов КОНКАКАФ, оформляя 900-й мяч в карьере.
Сегодня, 10:28       Автор: Валентина Чорноштан
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Интер Майами Лионель Месси в матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ против Нэшвилла сумел отличиться голом в самом начале игры.

Этот гол для аргентинца стал 900-м в 1142 матчах, а также у него на счету 407 результативных передач.

Добавим, что Месси забил 672 гола в составе Барселоны, 32 – за ПСЖ, 79 – за Интер Майами и 115 мячей за сборную Аргентины.

Тем временем соперник Лионеля на поле Криштиану Роналду забил около 965 мячей за карьеру в 1312 матчах.

К слову, форвард Баварии сравнялся с Лионелем Месси по одному показателю в Лиге чемпионов.

Статьи по теме

Форвард Баварии приблизился к достижением ван Нистелроя и Холанда Форвард Баварии приблизился к достижением ван Нистелроя и Холанда
Хави обвинил Лапорту в срыве возвращения Месси Хави обвинил Лапорту в срыве возвращения Месси
Месси пытался наброситься на арбитров после разгрома - Суаресу пришлось его успокаивать Месси пытался наброситься на арбитров после разгрома - Суаресу пришлось его успокаивать
Родной клуб Месси хочет вернуть игрока домой Родной клуб Месси хочет вернуть игрока домой

НХЛ: Юта перестреляла Даллас, Питтсбург разгромил Колорадо

Биатлон-2025/2026: Норвегия и Швеция победами в смешанных эстафетах закрыли восьмой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты в Отепяя
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч Шахтёра с Лехом, а также другие матчи Лиги Европы и Лиги конференций
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Другие страны10:28
Месси забил 900 гол в карьере
Бокс09:58
Мозес Итаума сомневается в титульном статусе боя Усик – Верховен
НХЛ09:30
НХЛ: Рейнджерс пропустили 6 голов от Нью-Джерси, Каролина обыграла Питтсбург
НБА09:02
НБА: Бостон победил Голден Стейт, Хьюстон уступил Лейкерс
Лига Чемпионов08:29
Бавария уничтожила Аталанту и закрепила историческое превосходство в рамках ЛЧ
Европа07:56
Барселона осталась без ключевого игрока после разгрома Ньюкасла
Лига Чемпионов07:33
Форвард Баварии приблизился к достижением ван Нистелроя и Холанда
Европа07:10
Футбол сегодня: ответный матч Шахтёра с Лехом, а также другие матчи Лиги Европы и Лиги конференций
Лига Чемпионов00:12
Лига чемпионов: все фавориты пар прошли в четвертьфинал
Вчера, 23:59
Лига Чемпионов23:59
Ливерпуль разобрался с Галатасараем в ответном матче Лиги чемпионов
