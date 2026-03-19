Месси забил 900 гол в карьере

Забил гол на 7-й минуте в Кубке чемпионов КОНКАКАФ, оформляя 900-й мяч в карьере.

Нападающий Интер Майами Лионель Месси в матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ против Нэшвилла сумел отличиться голом в самом начале игры.

Этот гол для аргентинца стал 900-м в 1142 матчах, а также у него на счету 407 результативных передач.

Добавим, что Месси забил 672 гола в составе Барселоны, 32 – за ПСЖ, 79 – за Интер Майами и 115 мячей за сборную Аргентины.

Тем временем соперник Лионеля на поле Криштиану Роналду забил около 965 мячей за карьеру в 1312 матчах.

К слову, форвард Баварии сравнялся с Лионелем Месси по одному показателю в Лиге чемпионов.

