НХЛ: Айлендерс победили Рейнджерс, Коламбус обыграл Филадельфию

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:23       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на четверг, 29 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись всего три матча.

Результаты матчей НХЛ за 29 января

Оттава – Колорадо – 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

Шайба:
1:0 – 23 Казинс (Штюцле, Зуб)
1:1 – 34 Келли (Миддлтон, Нелсон)
2:1 – 34 Грейг (Спенс, Клевен)
3:1 – 42 Жиру (Дженсен, Батерсон)
3:2 – 43 Ничушкин (Друри)
4:2 – 57 Брэди Ткачак (Сэндерсон)
5:2 – 58 Штюцле (Зуб, Шабо)

Коламбус – Филадельфия – 5:3 (2:1, 1:0, 2:2)

Шайба:
1:0 – 1 Койл (Веренски, Оливер)
1:1 – 9 Конекны (Джулсен, Йорк)
2:1 – 19 Марченко (Фантилли, Веренски)
3:1 – 21 Гадбрэнсон (Койл, Силлинджер)
3:2 – 44 Конекны (Драйсдейл, Дворак)
3:3 – 55 Конекны (Сэнхайм)
4:3 – 56 Монахан (Джонсон, Сиверсон)
5:3 – 58 Оливер (Силлинджер)

Айлендерс – Рейнджерс – 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

Шайба:
1:0 – 14 Палат (Шефер, Хольмстрем)
2:0 – 16 Хольмстрем (Пажо, Деанджело)
2:1 – 18 Зибанежад (Гавриков, Миллер)
3:1 – 33 Барзэл (Хорват, Хольмстрем)
4:1 – 34 Пажо (Маклин, Гаткомб)
4:2 – 35 Рэддиш (Борген, Лаба)
5:2 – 39 Хейнеман (Палат, Пелек)

