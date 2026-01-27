iSport.ua
Украина назвала состав женской сборной на чемпионат Европы-2026 по биатлону

В команду попали шесть украинских биатлонисток.
Сегодня, 15:16       Автор: Игорь Мищук
Анастасия Меркушина / Getty Images
Анастасия Меркушина / Getty Images

Женская сборная Украины по биатлону определилась с составом на чемпионат Европы-2026.

Как сообщает Biathlonnews, Украину на предстоящем континентальном первенстве представят шесть биатлонисток.

Мужская сборная Украины определилась с составом на чемпионат Европы-2026 по биатлону

Состав сборной Украины:

  • Анастасия Меркушина
  • Валерия Дмитренко
  • Татьяна Тарасюк
  • Лилия Стеблина
  • Ксения Приходько
  • Виктория Хвостенко

Чемпионат Европы пройдет с 28 января по 1 февраля в норвежском Шушене.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок чемпионата Европы-2026 по биатлону.

